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Хранители Карт и Магии: RPG Битва для Android

Хранители Карт и Магии: RPG Битва 2.1.0 для Android

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Описание Хранители Карт и Магии: RPG Битва 2.1.0 для AndroidОписание   Скачать Хранители Карт и Магии: RPG Битва 2.1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (2,16 Мб) Скриншоты Хранители Карт и Магии: RPG Битва 2.1.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Хранители Карт и Магии: RPG Битва 2.1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Хранители Карт и Магии: RPG Битва 2.1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Хранители Карт и Магии: RPG Битва - удачное сочетание жанра MMORPG и карточных стратегий. Игрок должен собрать колоду карт из сильнейших персонажей, чтобы на равных сражаться с любым противником, а также доказать в бескомпромиссных поединках на Арене, что имеено он является сильнейшим Хранителем.

Пришло время дать отпор монстрам и злодеям вторгшимся в Кипленд!

Основные возможности:

  • Увлекательная кампания.
  • Захватывающий сюжет.
  • Отличный геймплей.
  • PvP-сражения с другими игроками на Арене за звание сильнейшего Хранителя.
  • Возможность собрать колоду карт из уникальных персонажей под свой стиль игры.
  • Встроенный игровой чат.
Хранители Карт и Магии: RPG Битва
Хранители Карт и Магии: RPG Битва
Хранители Карт и Магии: RPG Битва
Хранители Карт и Магии: RPG Битва
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 6.x, 7.x, 7.x, 8.x, 8.x, 9.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарточные - Ролевые, RPG
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