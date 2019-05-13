SerhioPSI WorkTime для Windows

SerhioPSI WorkTime 0.0.60.13

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Описание SerhioPSI WorkTime 0.0.60.13Описание   Скачать SerhioPSI WorkTime 0.0.60.13СКАЧАТЬ (10,41 Мб) Скриншоты SerhioPSI WorkTime 0.0.60.13Скриншоты (3)   Статистика SerhioPSI WorkTime 0.0.60.13Статистика   Отзывы о SerhioPSI WorkTime 0.0.60.13Отзывы (0)  
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SerhioPSI WorkTime - это бесплатное приложение для учета затраченного времени на задачи. В приложении реализованы десятки отчетов, модуль заметок. Возможно создание категорий задач и группы клиентов, также реализована синхронизация задач с Trello.

Отчеты можно выгрузить как в простой текстовой форме, так и в Excel и OpenOffice. Также реализованы отчеты в виде чартов.

Основные преимущества:

  • Создание неограниченного количества задач, клиентов и категорий;
  • Разнообразные отчеты — Чарты, отчеты в Excel и OpenOffice, текстовые отчеты;
  • Синхронизация задач с Trello.
  • Поддержка горячих клавиш.
Что нового в SerhioPSI WorkTime 0.0.60.13?
  • Добавлена новая опция для задач - Повторение. Такие задачи будут автоматически завершаются (еженедельно или ежемесячно) и создаются с новым периодом.
  • Добавлено принудительное скрытие приложения в трей (горячая клавиша CTRL + H).
  • Добавлен переход к папке с настройками на панели "О Приложении".
  • В уведомление об автоостановке задачи добавлена ссылка для перезапуска.
  • Добавлена шаблоны для выбора лимитов для задачи на панели редактирования.
  • Правки в переводах.
  • Обновлен модуль планировщика.
  • Для Windows Vista и выше обновлены диалоги выбора файлов и папок.
  • Обновление панели просмотра задач.
  • Мелкие правки в отображении списка задач.
  • Переписан модуль выбора категории\клиента. Добавлена анимация, фильтрация происходит сразу при вводе, мелкие правки в дизайне.
  • Обновление модуля ссылок.
  • Мелкие улучшения в выпадающих окнах для параметров задач.
  • Исправлена ошибка с не отображением просроченной задачи.
  • Исправлена ошибка с фатальными ошибками базы данных при аварийном выключении.
  • Исправлена ошибка с уведомлением о просроченной задаче, при отмене завершения.
  • Исправлена ошибка с возможным не запуском планировщика автоматической синхронизации задач.
  • Исправлена ошибка с восстановлением данных из архива.
  • Исправлена возможная ошибка с отображением панели редактирования параметров задачи.
  • Исправлена ошибка с отображением текста для неподтвержденных задач.
  • Исправлена ошибка с неверным проставлением периодов.
  • Исправлена ошибка с появлением артефактов при первом появлении правыхпанелей.
  • Исправлена ошибка с некорректным отображением просроченных задач.
  • Исправлена ошибка с не отображением задач в списке при отмене их завершения.
  • Исправлена возможная проблема с проставлением неверного периода для ежемесячных задач.
  • Исправлена ошибка с проставлением значений повторных задач на панели редактирования задач.
SerhioPSI WorkTime
SerhioPSI WorkTime
SerhioPSI WorkTime
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе SerhioPSI WorkTime

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