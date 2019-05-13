Оцените программу!

0.00 из 5, всего оценок - 0 Рейтинг программы - 0.00 из 5

1

2

3

4

5 SerhioPSI WorkTime - это бесплатное приложение для учета затраченного времени на задачи. В приложении реализованы десятки отчетов, модуль заметок. Возможно создание категорий задач и группы клиентов, также реализована синхронизация задач с Trello. Отчеты можно выгрузить как в простой текстовой форме, так и в Excel и OpenOffice. Также реализованы отчеты в виде чартов. Основные преимущества: Создание неограниченного количества задач, клиентов и категорий;

Разнообразные отчеты — Чарты, отчеты в Excel и OpenOffice, текстовые отчеты;

Синхронизация задач с Trello.

Поддержка горячих клавиш. Что нового в SerhioPSI WorkTime 0.0.60.13?

Добавлена новая опция для задач - Повторение. Такие задачи будут автоматически завершаются (еженедельно или ежемесячно) и создаются с новым периодом.

Добавлено принудительное скрытие приложения в трей (горячая клавиша CTRL + H).

Добавлен переход к папке с настройками на панели "О Приложении".

В уведомление об автоостановке задачи добавлена ссылка для перезапуска.

Добавлена шаблоны для выбора лимитов для задачи на панели редактирования.

Правки в переводах.

Обновлен модуль планировщика.

Для Windows Vista и выше обновлены диалоги выбора файлов и папок.

Обновление панели просмотра задач.

Мелкие правки в отображении списка задач.

Переписан модуль выбора категории\клиента. Добавлена анимация, фильтрация происходит сразу при вводе, мелкие правки в дизайне.

Обновление модуля ссылок.

Мелкие улучшения в выпадающих окнах для параметров задач.

Исправлена ошибка с не отображением просроченной задачи.

Исправлена ошибка с фатальными ошибками базы данных при аварийном выключении.

Исправлена ошибка с уведомлением о просроченной задаче, при отмене завершения.

Исправлена ошибка с возможным не запуском планировщика автоматической синхронизации задач.

Исправлена ошибка с восстановлением данных из архива.

Исправлена возможная ошибка с отображением панели редактирования параметров задачи.

Исправлена ошибка с отображением текста для неподтвержденных задач.

Исправлена ошибка с неверным проставлением периодов.

Исправлена ошибка с появлением артефактов при первом появлении правыхпанелей.

Исправлена ошибка с некорректным отображением просроченных задач.

Исправлена ошибка с не отображением задач в списке при отмене их завершения.

Исправлена возможная проблема с проставлением неверного периода для ежемесячных задач.

Исправлена ошибка с проставлением значений повторных задач на панели редактирования задач.