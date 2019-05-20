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Durango: Wild Lands для Android

Durango: Wild Lands 4.0.4+1905091109 для Android

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Описание Durango: Wild Lands 4.0.4+1905091109 для AndroidОписание   Скачать Durango: Wild Lands 4.0.4+1905091109 для AndroidСКАЧАТЬ (92,23 Мб) Скриншоты Durango: Wild Lands 4.0.4+1905091109 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Durango: Wild Lands 4.0.4+1905091109 для AndroidСтатистика   Отзывы о Durango: Wild Lands 4.0.4+1905091109 для AndroidОтзывы (0)  
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Durango: Wild Lands - увлекательная MMORPG для Android, в которой игроку предстоит окунуться в доисторический мир динозавров - Дюранго, где нужно будет приручать древних ящеров, участвовать в стычках с враждебными кланами, а также приложить свою руку к созданию новой цивилизации.

Вам предстоит самостоятельно выбирать способ взаимодействия с миром и другим игроками! Исследуйте богатства доисторического мира - вас ждет незабываемые приключения по населенным динозаврами землям.

Ключевые особенности:

  • Огромный доисторический мир с динозаврами, красивым окружением и островами, а также богатой флорой и фауной.
  • Почувствуйте себя первопроходцем и используйте смекалку и любые подручные предметы.
  • Откройте огромные острова с самыми разными природными условиями и богатой добычей.
  • Исследуйте и обживайте личные, освоенные и цивилизованные острова: собирайте еду, охотьтесь, изготавливайте и стройте полезные предметы, готовьте пищу, занимайтесь земледелием, расширяйте владения и улучшайте способности.
  • Попытайте счастье на нестабильных островах, богатых на ресурсы, динозавров и тайны.
  • Возможность играть с другими игроками позволяет вам объединять силы для работы в команде и создания своих кланов и крупных деревень.
  • Играйте по сети и сражайтесь против других кланов. Охотьтесь на могучих динозавров на островах для рейдов и участвуйте в боях с другими игроками и битвах кланов.
  • Захватите дикие острова, заполучите их ресурсы и одолейте местные кланы, чтобы расширить свое влияние в этом бесконечно растущем мире.
Durango: Wild Lands
Durango: Wild Lands
Durango: Wild Lands
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРолевые, RPG
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Отзывы о программе Durango: Wild Lands

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