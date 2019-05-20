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Durango: Wild Lands 4.0.4+1905091109 для Android
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Durango: Wild Lands - увлекательная MMORPG для Android, в которой игроку предстоит окунуться в доисторический мир динозавров - Дюранго, где нужно будет приручать древних ящеров, участвовать в стычках с враждебными кланами, а также приложить свою руку к созданию новой цивилизации.
Вам предстоит самостоятельно выбирать способ взаимодействия с миром и другим игроками! Исследуйте богатства доисторического мира - вас ждет незабываемые приключения по населенным динозаврами землям.
Ключевые особенности:
- Огромный доисторический мир с динозаврами, красивым окружением и островами, а также богатой флорой и фауной.
- Почувствуйте себя первопроходцем и используйте смекалку и любые подручные предметы.
- Откройте огромные острова с самыми разными природными условиями и богатой добычей.
- Исследуйте и обживайте личные, освоенные и цивилизованные острова: собирайте еду, охотьтесь, изготавливайте и стройте полезные предметы, готовьте пищу, занимайтесь земледелием, расширяйте владения и улучшайте способности.
- Попытайте счастье на нестабильных островах, богатых на ресурсы, динозавров и тайны.
- Возможность играть с другими игроками позволяет вам объединять силы для работы в команде и создания своих кланов и крупных деревень.
- Играйте по сети и сражайтесь против других кланов. Охотьтесь на могучих динозавров на островах для рейдов и участвуйте в боях с другими игроками и битвах кланов.
- Захватите дикие острова, заполучите их ресурсы и одолейте местные кланы, чтобы расширить свое влияние в этом бесконечно растущем мире.
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Отзывы о программе Durango: Wild Lands
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