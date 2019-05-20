Durango: Wild Lands - увлекательная MMORPG для Android, в которой игроку предстоит окунуться в доисторический мир динозавров - Дюранго, где нужно будет приручать древних ящеров, участвовать в стычках с враждебными кланами, а также приложить свою руку к созданию новой цивилизации.

Вам предстоит самостоятельно выбирать способ взаимодействия с миром и другим игроками! Исследуйте богатства доисторического мира - вас ждет незабываемые приключения по населенным динозаврами землям.

Ключевые особенности: