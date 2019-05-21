Reprise Assistant

CPU-Control 2.1
CPU-Control - программа, которая позволяет распределять использование отдельных ядер процессора различными процессами в многоядерных системах (включая и
Punto Switcher 4.4.3.407
Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той раскладке. Бывает, что вместо "скачать" пишем "crfxfnm" или "Цштвщцы"
Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.411 beta
Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем громкости с помощью мыши. Управление осуществляется путем вращения колеса мыши
Rainmeter 4.3 build 3298
Rainmeter - набор виджетов в стиле Windows 7, который можно редактировать в зависимости от своих предпочтений и потребностей. Программа отображает на рабочем столе
StartIsBack++ 2.8.5
StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7
Process Monitor 3.52
Process Monitor - инструмент отслеживания для Windows. В режиме реального времени отображает активность файловой системы, реестра, а также процессов и потоков