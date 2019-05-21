Reprise Assistant для Windows

Reprise Assistant 1.04

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Описание Reprise Assistant 1.04Описание   Скачать Reprise Assistant 1.04СКАЧАТЬ (41,32 Мб) Скриншоты Reprise Assistant 1.04Скриншоты (3)   Статистика Reprise Assistant 1.04Статистика   Отзывы о Reprise Assistant 1.04Отзывы (0)  
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Reprise Assistant — программа для симуляции и автоматизации действий пользователя в системе. Может применяться для автоматизации повторяющихся действий (заполнение форм, отправка почты), автоматического тестирования программ, рассылки писем и сообщений, а также симуляции поведения пользователя.

Основные функции:

  • запись действий (мышь и клавиатура) с возможностью последующего многократного воспроизведения;
  • редактирование алгоритма действий, не требующее знаний и навыков в области программирования;
  • сохранение и загрузка алгоритмов;
  • добавление пользовательских команд (последовательностей действий, запускаемых по нажатию заданных клавиш или в программе одним кликом).

Многие пользователи компьютера сталкиваются с ситуациями, когда приходится множество раз выполнять одно и то же действие: заполнять форму на сайте, печатать отчет, отправлять электронную почту и т.п. Каждое из этих действий предполагает активное использование клавиатуры и мыши: набор символов, клики, перетаскивания. Но что если компьютер будет выполнять эти действия за пользователя? Это позволило бы сэкономить большое количество времени и освободить его для более полезных дел.

Reprise Assistant
Reprise Assistant
Reprise Assistant
Статус программы Демо версия | Цена: $15
Ограничение в работе программыСохранение файлов
ОперационкаWindows 10, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения - Автоматизация
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Отзывы о программе Reprise Assistant

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