Reprise Assistant — программа для симуляции и автоматизации действий пользователя в системе. Может применяться для автоматизации повторяющихся действий (заполнение форм, отправка почты), автоматического тестирования программ, рассылки писем и сообщений, а также симуляции поведения пользователя.

Основные функции:

запись действий (мышь и клавиатура) с возможностью последующего многократного воспроизведения;

редактирование алгоритма действий, не требующее знаний и навыков в области программирования;

сохранение и загрузка алгоритмов;

добавление пользовательских команд (последовательностей действий, запускаемых по нажатию заданных клавиш или в программе одним кликом).

Многие пользователи компьютера сталкиваются с ситуациями, когда приходится множество раз выполнять одно и то же действие: заполнять форму на сайте, печатать отчет, отправлять электронную почту и т.п. Каждое из этих действий предполагает активное использование клавиатуры и мыши: набор символов, клики, перетаскивания. Но что если компьютер будет выполнять эти действия за пользователя? Это позволило бы сэкономить большое количество времени и освободить его для более полезных дел.