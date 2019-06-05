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File Manager 2.0.0.397_180123 для Android
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File Manager - диспетчер файлов от компании Asus, с помощью которого можно с легкостью управлять файлами, сохраненными в памяти вашего устройства, на карте памяти microSD, в локальной сети и в облачном хранилище.
У пользователя присутствует возможность копировать, перемещать, переименовывать, удалять, делиться ссылками на файлы, а также осуществлять просмотр и доступ к файлам по категориям.
Основные возможности:
- Поиск, доступ, сохранение, перемещение, удаление или совместное использование файлов.
- Работа с файлами сохраненными во встроенной памяти устройства, на картах памяти microSD, локальной сети или облачном хранилище.
- Управление файлами в локальной сети и сети SMB (Samba).
- Поддержка облачных хранилищ, таких как ASUS WebStorage, Dropbox, Google Drive и Microsoft OneDrive.
- Отличное качество передачи потоковых мультимедийных данных (аудио/видео файлы, документы, изображения или фотографии).
- Сжатие файлов для экономии памяти и распаковка сжатых файлов в формате Zip и RAR.
- Удобный просмотр файлов по категориям.
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