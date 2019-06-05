File Manager

ES Проводник 4.1.9.9.31 для Android ES Проводник – файловый менеджер выполнит все необходимые манипуляции с локальными и сетевыми файлами. Помимо стандартных операций, присутствует возможность работы с Total Commander 2.90 для Android Total Commander – популярный двухпанельный файловый менеджер теперь на Android-устройствах. Программа работает с файлами и папками (включая скрытые), с ZIP и RAR RAR 5.60 build 63 для Android RAR – известный архиватор для Android-устройств. Приложение позволяет создавайте архивы RAR и ZIP и работать с файлами TAR, GZ, BZ2, XZ, 7z, ISO, ARJ.

Файловый менеджер 2.2.0 для Android Бесплатный, быстрый и полнофункциональный Проводник для Android устройств, благодаря которому можно управлять папками и файлами в памяти мобильного устройства, X-plore 4.14.09 для Android X-plore – удобный и функциональный файловый менеджер с двухпанельным режимом. Операции с файлами производятся, как на устройстве, так и в облачных хранилищах или Yalp Store 0.42 для Android Хотите отказаться от сервис обжор Google - первый шаг это Yalp Store - утилита для загрузки приложений из Google Play Store в виде файлов APK. Позволяет скачивать,