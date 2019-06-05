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File Manager для Android

File Manager 2.0.0.397_180123 для Android

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Описание File Manager 2.0.0.397_180123 для AndroidОписание   Скачать File Manager 2.0.0.397_180123 для AndroidСКАЧАТЬ (17,66 Мб) Скриншоты File Manager 2.0.0.397_180123 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика File Manager 2.0.0.397_180123 для AndroidСтатистика   Отзывы о File Manager 2.0.0.397_180123 для AndroidОтзывы (0)  
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File Manager - диспетчер файлов от компании Asus, с помощью которого можно с легкостью управлять файлами, сохраненными в памяти вашего устройства, на карте памяти microSD, в локальной сети и в облачном хранилище.

У пользователя присутствует возможность копировать, перемещать, переименовывать, удалять, делиться ссылками на файлы, а также осуществлять просмотр и доступ к файлам по категориям.

Основные возможности:

  • Поиск, доступ, сохранение, перемещение, удаление или совместное использование файлов.
  • Работа с файлами сохраненными во встроенной памяти устройства, на картах памяти microSD,  локальной сети или облачном хранилище.
  • Управление файлами в локальной сети и сети SMB (Samba).
  • Поддержка облачных хранилищ, таких как ASUS WebStorage, Dropbox, Google Drive и Microsoft OneDrive.
  • Отличное качество передачи потоковых мультимедийных данных (аудио/видео файлы, документы, изображения или фотографии).
  • Сжатие файлов для экономии памяти и распаковка сжатых файлов в формате Zip и RAR.
  • Удобный просмотр файлов по категориям.
File Manager
File Manager
File Manager
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыРабота с файлами
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Отзывы о программе File Manager

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