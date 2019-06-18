Тест Мюнстерберга для Windows

Тест Мюнстерберга 1.0

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Описание Тест Мюнстерберга 1.0Описание   Скачать Тест Мюнстерберга 1.0СКАЧАТЬ (1,7 Мб) Скриншоты Тест Мюнстерберга 1.0Скриншоты (2)   Статистика Тест Мюнстерберга 1.0Статистика   Отзывы о Тест Мюнстерберга 1.0Отзывы (0)  
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Тест Мюнстерберга - программа для Windows, которая предназначена для оценки работы функции внимания и умственной деятельности. Предлагается таблица букв. Среди буквенного текста имеются слова. Задача пользователя - просматривая строку за строкой, как можно быстрее найти эти слова. Все результаты сохраняются в картотеку, и могут быть потом просмотрены.

Тест Мюнстерберга
Тест Мюнстерберга
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТесты, проверка знаний
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Отзывы о программе Тест Мюнстерберга

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