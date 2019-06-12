Prostoysoft Tables для Windows

Prostoysoft Tables 3.5

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Описание Prostoysoft Tables 3.5Описание   Скачать Prostoysoft Tables 3.5СКАЧАТЬ (13,1 Мб) Скриншоты Prostoysoft Tables 3.5Скриншоты (3)   Статистика Prostoysoft Tables 3.5Статистика   Отзывы о Prostoysoft Tables 3.5Отзывы (0)  
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Prostoysoft Tables - программа для создания систем учета для предприятий с любым видом деятельности. Гибкий конфигуратор базы данных позволяет создавать таблицы, поля, формы, списки и отчеты.

Присутствует сортировка, фильтрация, поиск по любому полю таблицы, правила цветовыделения, напоминания, экспорт и импорт данных, генерация офисных документов по шаблонам с данными из БД, гибкая настройка дерева данных, сетевой и многопользовательский режимы, поддержка репликации и режима оффлайн, триггеры, групповое обновление, возможность работы как прямо в таблицах, так и в отдельной форме, которая гибко настраивается, определение ниспадающих списков, вычисляемых значений, импорт файлов из файловой системы, email рассылки и многие другие функции.

Программа позволяет:

  • Сортировать таблицу по любому полю, включая сортировку по нескольким полям удерживая клавишу Shift.
  • Фильтровать таблицу по любому полю, используя следующие операторы: =, >, >=, <, <="," <>, "Содержит", "Не содержит", "Начинается с", "Не начинается с", "Кончается на", "Не кончается на", LIKE, NOT LIKE.
  • Группировать одинаковые данные в любом поле, когда таблица отсортирована по этому полю (для отмеченных полей в свойствах таблицы).
  • Помечать ссылки как "Избранное", тогда они будут отображаться оранжевым цветом.
  • Помечать ссылки как "Неинтересное", тогда они будут отображаться светло-серым цветом.
  • Изменять данные в любом поле (кроме ID), добавлять новые записи вручную, удалять отмеченные, т.е. вести базу данных.
  • Создавать новые поля для основной таблицы различных типов (текстовое, числовое, да/нет, дата и время).
  • Создавать вычисляемые поля для основной таблицы, например можно создать поле с формулой "[Поле 1] / [Поле 2]".
  • Менять местами поля основной таблицы, используя перетаскивание или с помощью формы "Настройки".
  • Распечатывать текущее представление основной таблицы с учетом видимости полей, их ширины и порядка.
  • Экспортировать текущее представление основной таблицы с учетом настройки полей в Excel или Word.
  • Работать с несколькими файлами баз данных, создавать новые базы данных, их также можно открывать с помощью MS Access.
Prostoysoft Tables
Prostoysoft Tables
Prostoysoft Tables
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 3000 руб.
ОперационкаWindows 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБазы данных
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