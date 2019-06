Оцените программу!

5 Prostoysoft Tables - программа для создания систем учета для предприятий с любым видом деятельности. Гибкий конфигуратор базы данных позволяет создавать таблицы, поля, формы, списки и отчеты. Присутствует сортировка, фильтрация, поиск по любому полю таблицы, правила цветовыделения, напоминания, экспорт и импорт данных, генерация офисных документов по шаблонам с данными из БД, гибкая настройка дерева данных, сетевой и многопользовательский режимы, поддержка репликации и режима оффлайн, триггеры, групповое обновление, возможность работы как прямо в таблицах, так и в отдельной форме, которая гибко настраивается, определение ниспадающих списков, вычисляемых значений, импорт файлов из файловой системы, email рассылки и многие другие функции. Программа позволяет: Сортировать таблицу по любому полю, включая сортировку по нескольким полям удерживая клавишу Shift.

Фильтровать таблицу по любому полю, используя следующие операторы: =, >, >=, <, <="," <>, "Содержит", "Не содержит", "Начинается с", "Не начинается с", "Кончается на", "Не кончается на", LIKE, NOT LIKE.

Группировать одинаковые данные в любом поле, когда таблица отсортирована по этому полю (для отмеченных полей в свойствах таблицы).

Помечать ссылки как "Избранное", тогда они будут отображаться оранжевым цветом.

Помечать ссылки как "Неинтересное", тогда они будут отображаться светло-серым цветом.

Изменять данные в любом поле (кроме ID), добавлять новые записи вручную, удалять отмеченные, т.е. вести базу данных.

Создавать новые поля для основной таблицы различных типов (текстовое, числовое, да/нет, дата и время).

Создавать вычисляемые поля для основной таблицы, например можно создать поле с формулой "[Поле 1] / [Поле 2]".

Менять местами поля основной таблицы, используя перетаскивание или с помощью формы "Настройки".

Распечатывать текущее представление основной таблицы с учетом видимости полей, их ширины и порядка.

Экспортировать текущее представление основной таблицы с учетом настройки полей в Excel или Word.

Работать с несколькими файлами баз данных, создавать новые базы данных, их также можно открывать с помощью MS Access.