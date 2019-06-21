Атомы для Windows

Атомы 2.0

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Атомы - логическая головоломка, в которой вам предстоит ощутить себя в роли молодого учёного, выжившего в результате неудачного эксперимента в одной секретной лаборатории.

Чтобы спасти Вселенную, вам предстоит собрать обратно молекулы различных веществ из составляющих их атомов (например вода H2O - 2 атома водорода и один атом кислорода, метан CH4 - один атом углерода и 4 атома водорода и т.п.). Сборка каждой молекулы ограничена временным интервалом.

Атомы
Атомы
Атомы
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические
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Отзывы о программе Атомы

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