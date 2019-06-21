Пасьянс Паук 6.4
Бесплатное простое приложение, которое представляет собой популярный карточный пасьянс Паук. Пользователю необходимо сложить одномастные карты по убыванию, после
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Сокобан - Вы грузчик и должны расставить все сундуки на складе по своим местам... затем следующий склад и т.д. Вообщем очень даже забавно
Судоку 1.1
Судоку - компьютерный вариант популярной головоломки. Вам предлагается возможность решать неограниченное количество классического Судоку различной сложности
Скользящие блоки 1.2.0.15
Бесплатная портативная игра для Windows, в которой необходимо передвигать цветные блоки и образовывать из них цепочки одноцветных блоков. В том случае, если
О, Счастливчик 1.4.1.0
О, Счастливчик - Увлекательная и познавательная игра, аналог популярной телеигры "Кто хочет стать миллионером". В игре огромное количество вопросов и хорошая графика
Кто хочет стать миллионером 4.8
Кто хочет стать миллионером? - компьютерная версия популярной телевикторины "Кто хочет стать миллионером?", где любой пользователь сможет проверить уровень своих