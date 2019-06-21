Атомы - логическая головоломка, в которой вам предстоит ощутить себя в роли молодого учёного, выжившего в результате неудачного эксперимента в одной секретной лаборатории.

Чтобы спасти Вселенную, вам предстоит собрать обратно молекулы различных веществ из составляющих их атомов (например вода H 2 O - 2 атома водорода и один атом кислорода, метан CH 4 - один атом углерода и 4 атома водорода и т.п.). Сборка каждой молекулы ограничена временным интервалом.