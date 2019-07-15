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Покер Онлайн для Android

Покер Онлайн 1.2.2 для Android

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Описание Покер Онлайн 1.2.2 для AndroidОписание   Скачать Покер Онлайн 1.2.2 для AndroidСКАЧАТЬ (18,63 Мб) Скриншоты Покер Онлайн 1.2.2 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Покер Онлайн 1.2.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Покер Онлайн 1.2.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Покер Онлайн - набор популярных покерных игр (Техасский Холдем, Омаха, 7-Стад, Дроу покер) для игры в режиме онлайн с друзьями или случайными игроками со всего мира. Играют от 2 до 9 человек на виртуальные фишки. Для игры требуется постоянное соединение с интернетом.

Ключевые особенности:

  • При отсутствии фишек для игры, их можно пополнить несколько раз в день бесплатно.
  • Четыре типа игры (Texas Hold'em, Omaha, 7-Stud, Draw poker).
  • Три вида лимитов для каждого типа игры (лимитный, пот-лимитный и безлимитный покер).
  • Два размера стола для любого типа игры (большой и малый стол).
  • Удобный и ненавязчивый минималистичный интерфейс.
  • Отсутствие рекламы.
  • Возможность развернуть устройство горизонтально или вертикально, поменять порядок кнопок действия.
  • Приватные (закрытые) игры с паролем и возможностью пригласить друзей.
  • Возможность наблюдать игры других игроков.
  • Друзья, чаты, смайлы, достижения и доски почета.
Покер Онлайн
Покер Онлайн
Покер Онлайн
Покер Онлайн
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыОнлайн клиенты - Карточные
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Отзывы о программе Покер Онлайн

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