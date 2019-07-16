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Рулетка Онлайн для Android

Рулетка Онлайн 1.0.2 для Android

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Описание Рулетка Онлайн 1.0.2 для AndroidОписание   Скачать Рулетка Онлайн 1.0.2 для AndroidСКАЧАТЬ (27,88 Мб) Скриншоты Рулетка Онлайн 1.0.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Рулетка Онлайн 1.0.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Рулетка Онлайн 1.0.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Рулетка Онлайн - сыграйте в виртуальную рулетку, прямо как в настоящем казино и испытайте свою удачу. Ваша задача угадать, в какую из пронумерованных ячеек, находящихся на вращающемся колесе, попадет запущенный по кругу шарик.

Ставки на выпадение делаются на игровом столе, где также находятся числа от 0 до 36 и указаны дополнительные варианты ставок. Играют от 1 до 7 человек на виртуальные фишки. Для игры требуется постоянное соединение с интернетом.

Основные возможности:

  • При отсутствии фишек для игры, их можно пополнить несколько раз в день бесплатно.
  • Европейская рулетка (одно Zero) с треком и без.
  • Удобный и ненавязчивый минималистичный интерфейс.
  • Отсутствие рекламы.
  • Возможность развернуть устройство горизонтально или вертикально, поменять порядок кнопок действия.
  • Приватные (закрытые) игры с паролем и возможностью пригласить друзей.
  • Возможность наблюдать игры других игроков.
  • Друзья, чаты, смайлы, достижения и доски почета.
Рулетка Онлайн
Рулетка Онлайн
Рулетка Онлайн
Рулетка Онлайн
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыКазино - Онлайн клиенты
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Отзывы о программе Рулетка Онлайн

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