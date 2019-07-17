Звук: музыка оффлайн - бесплатное Android-приложение, которое объединяет в себе тысячи готовых плейлистов, чарты и персональные рекомендации, а также помогает найти правильную музыку для любого момента и настроения.
Пользователю доступны плейлисты от редакции, Топ-100 популярных треков и новые релизы, ежедневные рекомендации, возможность создавать плейлисты и делиться музыкой с друзьями во ВКонтакте и Facebook. Также присутствует возможность слушать музыку онлайн, добавлять понравившиеся треки в свою коллекцию, скачивать треки и слушать их оффлайн внутри приложения и многое другое.
Ключевые особенности:
Высокое качество звука (mp3 с битрейтом 320 kbit/s).
Тысячи готовых плейлистов, чарты и персональные рекомендации.
Возможность создавать плейлисты и делиться музыкой с друзьями во ВКонтакте и Facebook.
Более 40 миллионов треков.
Возможность добавлять музыку в коллекцию.
Возможность скачивать треки и слушать их оффлайн внутри приложения.
Возможность настраивать, сколько места на вашем устройстве будет занимать скачанная музыка.
Разнообразные жанры (поп, рок, русский рэп, шансон, диско, транс, техно, блюз, метал, джаз, хип-хоп, классическая музыка и саундтреки).