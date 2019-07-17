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Звук: музыка оффлайн для Android

Звук: музыка оффлайн 2.3.5.1 для Android

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Описание Звук: музыка оффлайн 2.3.5.1 для AndroidОписание   Скачать Звук: музыка оффлайн 2.3.5.1 для AndroidСКАЧАТЬ (11,22 Мб) Скриншоты Звук: музыка оффлайн 2.3.5.1 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Звук: музыка оффлайн 2.3.5.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Звук: музыка оффлайн 2.3.5.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Звук: музыка оффлайн - бесплатное Android-приложение, которое объединяет в себе тысячи готовых плейлистов, чарты и персональные рекомендации, а также помогает найти правильную музыку для любого момента и настроения.

Пользователю доступны плейлисты от редакции, Топ-100 популярных треков и новые релизы, ежедневные рекомендации, возможность создавать плейлисты и делиться музыкой с друзьями во ВКонтакте и Facebook. Также присутствует возможность слушать музыку онлайн, добавлять понравившиеся треки в свою коллекцию, скачивать треки и слушать их оффлайн внутри приложения и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Высокое качество звука (mp3 с битрейтом 320 kbit/s).
  • Тысячи готовых плейлистов, чарты и персональные рекомендации.
  • Возможность создавать плейлисты и делиться музыкой с друзьями во ВКонтакте и Facebook.
  • Более 40 миллионов треков.
  • Возможность добавлять музыку в коллекцию.
  • Возможность скачивать треки и слушать их оффлайн внутри приложения.
  • Возможность настраивать, сколько места на вашем устройстве будет занимать скачанная музыка.
  • Разнообразные жанры (поп, рок, русский рэп, шансон, диско, транс, техно, блюз, метал, джаз, хип-хоп, классическая музыка и саундтреки).
Звук: музыка оффлайн
Звук: музыка оффлайн
Звук: музыка оффлайн
Звук: музыка оффлайн
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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