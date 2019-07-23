SmartCapture - простой в использовании инструмент для захвата экрана, с помощью которого можно легко захватывать произвольную область экрана, целые объекты, окна приложений, а также получать изображения с устройств обработки изображений (например, сканеров, цифровых камер и т.д.).

Присутствует встроенный редактор, позволяющий осуществлять обрезку изображений, изменять глубину цвета и пр. Готовый скриншот можно распечатать на принтере, сохранить, скопировать в буфер обмена, отправить по электронной почте, или открыть в любом редакторе изображений.

Приложение поддерживает все основные форматы файлов, доступны простейшие операции редактирования с изображениями (изменение размера, отражение, поворот, замена цвета, инвертирование, оптимизированные цветовые палитры, сглаживание и т.д.), работа с несколькими мониторами, настраиваемые профили и многое другое.

Ключевые особенности: