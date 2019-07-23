SmartCapture для Windows

SmartCapture 3.14.1

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Описание SmartCapture 3.14.1Описание   Скачать SmartCapture 3.14.1СКАЧАТЬ (1,1 Мб) Скриншоты SmartCapture 3.14.1Скриншоты (1)   Статистика SmartCapture 3.14.1Статистика   Отзывы о SmartCapture 3.14.1Отзывы (0)  
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SmartCapture - простой в использовании инструмент для захвата экрана, с помощью которого можно легко захватывать произвольную область экрана, целые объекты, окна приложений, а также получать изображения с устройств обработки изображений (например, сканеров, цифровых камер и т.д.).

Присутствует встроенный редактор, позволяющий осуществлять обрезку изображений, изменять глубину цвета и пр. Готовый скриншот можно распечатать на принтере, сохранить, скопировать в буфер обмена, отправить по электронной почте, или открыть в любом редакторе изображений.

Приложение поддерживает все основные форматы файлов, доступны простейшие операции редактирования с изображениями (изменение размера, отражение, поворот, замена цвета, инвертирование, оптимизированные цветовые палитры, сглаживание и т.д.), работа с несколькими мониторами, настраиваемые профили и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Захват произвольной области экрана, активного окна, заданной области экрана с фиксированным размером и пр.
  • Захват курсора мыши.
  • Поддержка нескольких мониторов.
  • Отдельные горячие клавиши для разных режимов захвата.
  • Поддержка источников данных Twain (сканеры, цифровые камеры и т.д.).
  • Сохранение, печать и копирование в буфер обмена готовых скриншотов, отправка по электронной почте, редактирование, MS Word и пр.
  • Поддерживаемые форматы файлов: BMP, GIF, JPG, PNG, TIF.
  • Конвертация файлов.
  • Определяемые пользователем профили для каждой задачи.
  • Преобразование цветов.
  • Настройка яркости, контрастности, гаммы, насыщенности, оттенка.
  • Возможность изменить размер, перевернуть, повернуть, повысить резкость, смягчить изображение.
  • Выбор размера печати.
  • Поддержка скриптов.
  • Верхний и нижний колонтитулы на печатных страницах.
  • Функции редактирования изображений и рисования.
SmartCapture
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $30.00
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыЗахват экрана
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Отзывы о программе SmartCapture

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