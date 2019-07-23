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SmartCapture 3.14.1
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SmartCapture - простой в использовании инструмент для захвата экрана, с помощью которого можно легко захватывать произвольную область экрана, целые объекты, окна приложений, а также получать изображения с устройств обработки изображений (например, сканеров, цифровых камер и т.д.).
Присутствует встроенный редактор, позволяющий осуществлять обрезку изображений, изменять глубину цвета и пр. Готовый скриншот можно распечатать на принтере, сохранить, скопировать в буфер обмена, отправить по электронной почте, или открыть в любом редакторе изображений.
Приложение поддерживает все основные форматы файлов, доступны простейшие операции редактирования с изображениями (изменение размера, отражение, поворот, замена цвета, инвертирование, оптимизированные цветовые палитры, сглаживание и т.д.), работа с несколькими мониторами, настраиваемые профили и многое другое.
Ключевые особенности:
- Захват произвольной области экрана, активного окна, заданной области экрана с фиксированным размером и пр.
- Захват курсора мыши.
- Поддержка нескольких мониторов.
- Отдельные горячие клавиши для разных режимов захвата.
- Поддержка источников данных Twain (сканеры, цифровые камеры и т.д.).
- Сохранение, печать и копирование в буфер обмена готовых скриншотов, отправка по электронной почте, редактирование, MS Word и пр.
- Поддерживаемые форматы файлов: BMP, GIF, JPG, PNG, TIF.
- Конвертация файлов.
- Определяемые пользователем профили для каждой задачи.
- Преобразование цветов.
- Настройка яркости, контрастности, гаммы, насыщенности, оттенка.
- Возможность изменить размер, перевернуть, повернуть, повысить резкость, смягчить изображение.
- Выбор размера печати.
- Поддержка скриптов.
- Верхний и нижний колонтитулы на печатных страницах.
- Функции редактирования изображений и рисования.
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