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BGram T5.4.0-B5.2.0 для Android
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BGram - бесплатное приложение на основе API Telegram, без рекламы и платных подписок, с расширенным функционалом и мультиязычностью. Присутствует возможность работы с несколькими аккаунтами, скрытые чаты с защитой паролем, встроенный ТOR-браузер, поиск ответов на свои сообщения по всем чатам, автовыбор прокси на основе пинга и скорости соединения, бэкап настроек с отправкой в облако, экспорт списка ссылок на все чаты вкладки и многое другое.
Возможности приложения:
- Поддержка до 100 аккаунтов.
- Разделение чатов: каналы, боты, избранные, секретные, непрочитанные, администрируемые и др.
- Создание собственных вкладок для чатов с поддержкой иконок из png.
- Несколько вариантов панели вкладок, в том числе вертикальный вид и кнопки.
- Пакетные действия с чатами (отметить прочитанными, удалить и др.) и контактами.
- Автообъединение своих сообщений, отправленных подряд.
- Подтверждение отправки аудио-, видеосообщений, GIF, стикеров.
- Изменение шрифтов интерфейса с просмотром и установкой ttf из чата.
- Скрытые чаты с защитой паролем Telegram и входом по отпечатку.
- Автовыбор прокси на основе пинга и скорости соединения.
- Встроенный ТOR.
- Пересылка сообщений без цитирования и с редактированием, с добавлением текста к медиа.
- Копирование части сообщения.
- Улучшенная панель форматирования: ссылка, зачёркивание, цитата, ответ на выделенную фразу.
- Создание ссылок в два клика.
- Увеличение лимита закрепленных чатов до 100.
- Все типы общих медиа в профиле.
- Фото в чате во всю ширину экрана.
- Cкрытие кнопки уведомлений в каналах.
- Кнопка поиска в каждом чате.
- Ответ и сохранение в облако (в каналах) свайпом влево, пересылка свайпом вправо.
- Быстрый доступ к функциям по долгому нажатию на различные элементы интерфейса.
- Поиск ответов на свои сообщения по всем чатам (долгий тап на поиск в списке чатов).
- Создание ссылки на профиль пользователя без юзернейма.
- Упоминание по имени (без @) и с произвольным текстом.
- Поиск ответов на сообщение и сообщений пользователя в группе.
- Просмотр пользователями прав администратора группы.
- Удобства для управления группой: очистка от удалённых, доступ к журналу по удержанию аватара, кнопки в профиле, пункты в контекстном меню, пакетная пересылка из журнала.
- Бэкап настроек с отправкой в облако.
- Экспорт списка ссылок на все чаты вкладки.
- Скрытое чтение — возможность читать чаты без уведомлений о прочтении и наборе текста, оставаясь офлайн.
- и многое другое...
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