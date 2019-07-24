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5 BGram - бесплатное приложение на основе API Telegram, без рекламы и платных подписок, с расширенным функционалом и мультиязычностью. Присутствует возможность работы с несколькими аккаунтами, скрытые чаты с защитой паролем, встроенный ТOR-браузер, поиск ответов на свои сообщения по всем чатам, автовыбор прокси на основе пинга и скорости соединения, бэкап настроек с отправкой в облако, экспорт списка ссылок на все чаты вкладки и многое другое. Возможности приложения: Поддержка до 100 аккаунтов.

Разделение чатов: каналы, боты, избранные, секретные, непрочитанные, администрируемые и др.

Создание собственных вкладок для чатов с поддержкой иконок из png.

Несколько вариантов панели вкладок, в том числе вертикальный вид и кнопки.

Пакетные действия с чатами (отметить прочитанными, удалить и др.) и контактами.

Автообъединение своих сообщений, отправленных подряд.

Подтверждение отправки аудио-, видеосообщений, GIF, стикеров.

Изменение шрифтов интерфейса с просмотром и установкой ttf из чата.

Скрытые чаты с защитой паролем Telegram и входом по отпечатку.

Автовыбор прокси на основе пинга и скорости соединения.

Встроенный ТOR.

Пересылка сообщений без цитирования и с редактированием, с добавлением текста к медиа.

Копирование части сообщения.

Улучшенная панель форматирования: ссылка, зачёркивание, цитата, ответ на выделенную фразу.

Создание ссылок в два клика.

Увеличение лимита закрепленных чатов до 100.

Все типы общих медиа в профиле.

Фото в чате во всю ширину экрана.

Cкрытие кнопки уведомлений в каналах.

Кнопка поиска в каждом чате.

Ответ и сохранение в облако (в каналах) свайпом влево, пересылка свайпом вправо.

Быстрый доступ к функциям по долгому нажатию на различные элементы интерфейса.

Поиск ответов на свои сообщения по всем чатам (долгий тап на поиск в списке чатов).

Создание ссылки на профиль пользователя без юзернейма.

Упоминание по имени (без @) и с произвольным текстом.

Поиск ответов на сообщение и сообщений пользователя в группе.

Просмотр пользователями прав администратора группы.

Удобства для управления группой: очистка от удалённых, доступ к журналу по удержанию аватара, кнопки в профиле, пункты в контекстном меню, пакетная пересылка из журнала.

Бэкап настроек с отправкой в облако.

Экспорт списка ссылок на все чаты вкладки.

Скрытое чтение — возможность читать чаты без уведомлений о прочтении и наборе текста, оставаясь офлайн.

и многое другое... Telegram для Android