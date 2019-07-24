BGram для Android

BGram T5.4.0-B5.2.0 для Android

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Описание BGram T5.4.0-B5.2.0 для AndroidОписание   Скачать BGram T5.4.0-B5.2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (19,04 Мб) Скриншоты BGram T5.4.0-B5.2.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика BGram T5.4.0-B5.2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о BGram T5.4.0-B5.2.0 для AndroidОтзывы (0)  
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BGram - бесплатное приложение на основе API Telegram, без рекламы и платных подписок, с расширенным функционалом и мультиязычностью. Присутствует возможность работы с несколькими аккаунтами, скрытые чаты с защитой паролем, встроенный ТOR-браузер, поиск ответов на свои сообщения по всем чатам, автовыбор прокси на основе пинга и скорости соединения, бэкап настроек с отправкой в облако, экспорт списка ссылок на все чаты вкладки и многое другое.

Возможности приложения:

  • Поддержка до 100 аккаунтов.
  • Разделение чатов: каналы, боты, избранные, секретные, непрочитанные, администрируемые и др.
  • Создание собственных вкладок для чатов с поддержкой иконок из png.
  • Несколько вариантов панели вкладок, в том числе вертикальный вид и кнопки.
  • Пакетные действия с чатами (отметить прочитанными, удалить и др.) и контактами.
  • Автообъединение своих сообщений, отправленных подряд.
  • Подтверждение отправки аудио-, видеосообщений, GIF, стикеров.
  • Изменение шрифтов интерфейса с просмотром и установкой ttf из чата.
  • Скрытые чаты с защитой паролем Telegram и входом по отпечатку.
  • Автовыбор прокси на основе пинга и скорости соединения.
  • Встроенный ТOR.
  • Пересылка сообщений без цитирования и с редактированием, с добавлением текста к медиа.
  • Копирование части сообщения.
  • Улучшенная панель форматирования: ссылка, зачёркивание, цитата, ответ на выделенную фразу.
  • Создание ссылок в два клика.
  • Увеличение лимита закрепленных чатов до 100.
  • Все типы общих медиа в профиле.
  • Фото в чате во всю ширину экрана.
  • Cкрытие кнопки уведомлений в каналах.
  • Кнопка поиска в каждом чате.
  • Ответ и сохранение в облако (в каналах) свайпом влево, пересылка свайпом вправо.
  • Быстрый доступ к функциям по долгому нажатию на различные элементы интерфейса.
  • Поиск ответов на свои сообщения по всем чатам (долгий тап на поиск в списке чатов).
  • Создание ссылки на профиль пользователя без юзернейма.
  • Упоминание по имени (без @) и с произвольным текстом.
  • Поиск ответов на сообщение и сообщений пользователя в группе.
  • Просмотр пользователями прав администратора группы.
  • Удобства для управления группой: очистка от удалённых, доступ к журналу по удержанию аватара, кнопки в профиле, пункты в контекстном меню, пакетная пересылка из журнала.
  • Бэкап настроек с отправкой в облако.
  • Экспорт списка ссылок на все чаты вкладки.
  • Скрытое чтение — возможность читать чаты без уведомлений о прочтении и наборе текста, оставаясь офлайн.
  • и многое другое...
BGram
BGram
BGram
BGram
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе BGram

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