Cyclonis Password Manager для Windows

Cyclonis Password Manager 1.4.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Cyclonis Password Manager 1.4.0Описание   Скачать Cyclonis Password Manager 1.4.0СКАЧАТЬ (6,21 Мб) Скриншоты Cyclonis Password Manager 1.4.0Скриншоты (1)   Статистика Cyclonis Password Manager 1.4.0Статистика   Отзывы о Cyclonis Password Manager 1.4.0Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Cyclonis Password Manager - удобный в использовании менеджер паролей, который позволит вам взять под контроль все ваши пароли и организовать данные при помощи единственного мастер-пароля. Ваши данные будут размещены в персональном хранилище, зашифрованном надежным 256-битным алгоритмом AES.

Шифрование хранилища осуществляется при помощи мастер-пароля. Имеется встроенный генератор паролей, а также расширение для браузеров, которое поможет организовать автозаполнение логинных форм и даже выполнит авторизацию.

Основные функции:

  • Просмотр, добавление, изменение, удаление и управление паролями в хранилище с возможностью поиска.
  • Использование паролей в различных браузерах на различных устройствах.
  • Простой доступ к хранилищу и поиск в нем.
  • Автоматическая авторизация.
  • Поддержка двухфакторной аутентификации (2FA).
  • Наличие генератора паролей.
  • Анализ сложности пароля.
  • Интеграция с браузером для быстрого доступа к паролям.
  • Автозаполнение больших регистрационных форм и проверка профилей пользователя.
  • Импорт данных из других менеджеров паролей.
  • Управление Частными Заметками, личными профилями, идентификаторами, сведениями о кредитных картах и банковских счетах, а также прочей конфиденциальной информацией.
Cyclonis Password Manager
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПароли
ТОП-сегодня раздела "Пароли"
 

WebBrowserPassView 1.90

WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в использовании инструмент для восстановления забытых паролей для браузеров

Password Cracker 4.35

Password Cracker - утилита для восстановления забытых паролей (в том числе и в Internet Explorer). Просто наводите курсор мыши на строку с паролем и вместо

WirelessKeyView 2.06

WirelessKeyView - не требующая установки небольшая утилита, которая позволяет восстановить ключи беспроводных сетей (WEP/WPA), сохраненные службой Wireless Zero

Advanced Archive Password Recovery 4.54.110

Advanced Archive Password Recovery - программа для восстановления потерянных паролей к архивам, созданным ARJ/WinARJ, ZIP/WinZIP, ACE/WinACE, RAR/WinRAR

Serial Key Generator 1.0.0

Небольшая портативная утилита, которая представляет собой простой в использовании генератор паролей. С помощью программы можно быстро и легко сгенерировать

Advanced RAR Password Recovery 1.53

Advanced RAR Password Recovery (ARPR) - программа для восстановления потеряных паролей к RAR/WinRAR архивам. Она позволяет находить пароли к архивам, созданным RAR,

скачать Adguard

Отзывы о программе Cyclonis Password Manager

Admin

Отзывов о программе Cyclonis Password Manager 1.4.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 