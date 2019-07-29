Cyclonis Password Manager - удобный в использовании менеджер паролей, который позволит вам взять под контроль все ваши пароли и организовать данные при помощи единственного мастер-пароля. Ваши данные будут размещены в персональном хранилище, зашифрованном надежным 256-битным алгоритмом AES.

Шифрование хранилища осуществляется при помощи мастер-пароля. Имеется встроенный генератор паролей, а также расширение для браузеров, которое поможет организовать автозаполнение логинных форм и даже выполнит авторизацию.

Основные функции: