Ashampoo Video Tilt-Shift добавляет в Ваши видео знаменитый эффект тилт-шитф, который изначально произвёл фурор в профессиональной фотографии. Благодаря продуманному сочетанию фокуса и параметров резкости, здания, ландшафты и объекты в Вашем видео будут выглядеть как миниатюры всего после нескольких кликов.

Для получения впечатляющих результатов, перспектива, ширина и интенсивность эффекта могут быть настроены с точностью до пикселя, а встроенное средство мгновенного просмотра поможет Вам добиться того результата, который Вас не разочарует.

Кроме манипуляций с камерой и перспективой, эта программа также позволяет выполнять настройку экспозиции и цветов с помощью простых слайдеров. В добавок, видео могут быть обрезаны под свои размеры или под стандартное соотношение сторон (16:9, 4:3 и т.д.), и повёрнуты или отражены. Пользователи также могут изменять скорость воспроизведения, чтобы симулировать эффекты замедленной и ускоренной съёмки.