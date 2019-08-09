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Ashampoo Video Tilt-Shift для Windows

Ashampoo Video Tilt-Shift 1.0.1

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Описание Ashampoo Video Tilt-Shift 1.0.1Описание   Скачать Ashampoo Video Tilt-Shift 1.0.1СКАЧАТЬ (92,47 Мб) Скриншоты Ashampoo Video Tilt-Shift 1.0.1Скриншоты (2)   Статистика Ashampoo Video Tilt-Shift 1.0.1Статистика   Отзывы о Ashampoo Video Tilt-Shift 1.0.1Отзывы (0)  
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Ashampoo Video Tilt-Shift добавляет в Ваши видео знаменитый эффект тилт-шитф, который изначально произвёл фурор в профессиональной фотографии. Благодаря продуманному сочетанию фокуса и параметров резкости, здания, ландшафты и объекты в Вашем видео будут выглядеть как миниатюры всего после нескольких кликов.

Для получения впечатляющих результатов, перспектива, ширина и интенсивность эффекта могут быть настроены с точностью до пикселя, а встроенное средство мгновенного просмотра поможет Вам добиться того результата, который Вас не разочарует.

Кроме манипуляций с камерой и перспективой, эта программа также позволяет выполнять настройку экспозиции и цветов с помощью простых слайдеров. В добавок, видео могут быть обрезаны под свои размеры или под стандартное соотношение сторон (16:9, 4:3 и т.д.), и повёрнуты или отражены. Пользователи также могут изменять скорость воспроизведения, чтобы симулировать эффекты замедленной и ускоренной съёмки.

Ashampoo Video Tilt-Shift
Ashampoo Video Tilt-Shift
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1999 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Ashampoo Video Tilt-Shift

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