Ashampoo Video Filters and Exposure

Ashampoo Video Filters & Exposure - интуитивная программа для редактирования видео, которая позволяет добавить стиля к любому видео. Программа предлагает пользователям множество функций для настройки экспозиции и параметров цвета в соответствии с их желанием.
Настройки баланса белого, экспозиции, теней или освещения выполняются с точностью до пикселя, а автоматическая коррекция тона помогает пользователям подобрать идеальные значения. Присутствует 23 накладываемых эффектов от причудливых до ярких и от классического чёрно-белого до современного эффекта со свечением, встроенное средство просмотра и пр.
Приложение не только улучшает видео и позволяет добавить эффекты, но ещё может поворачивать и обрезать их. Вы можете выполнять вращение как на определённые углы (90° / 180° / 270°), так и на заданный угол. Обрезка видео может быть выполнена на основе традиционных форматов видео или для заданного разрешения. Программа позволяет выполнить импорт видео во всех основных форматах и любом разрешении, в том числе HD, 2K и 4K.
Ключевые особенности:
- Мощная оптимизация контраста и цветов.
- Визуальные эффекты для получения притягательных результатов.
- Эффект тилт-шифт для создания миниатюр.
- Автоматическое исправление искажения от линзы и эффекта рыбьего глаза.
- Готовые к использованию шаблоны популярных моделей камер.
- Стабилизация видео с высокой эффективностью и надёжностью.
- Продвинутое устранение шумов даже при высоких значениях ISO.
- Автоматическая настройка резкости для создания совершенно нового визуального опыта.
- Устранение мерцания видео, снятых при плохом освещении.
- Умные эффекты замедления и ускорения на основе скорости воспроизведения.
- Добавление текстовых надписей.
- Нарезка и объединение видео.
- Редактор метаданных видео.
- Пакетная обработка нескольких видео для экономии времени.
- Наложение водяных знаков на видео.
- Настраивайте параметры и сохраняйте их в шаблоны.
- Идеальная для видео с дронов.