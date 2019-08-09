Программы для Windows » Видео » Редакторы » Ashampoo Video Filters and Exposure 1.0.0
Ashampoo Video Filters and Exposure для Windows

Ashampoo Video Filters and Exposure 1.0.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Ashampoo Video Filters and Exposure 1.0.0Описание   Скачать Ashampoo Video Filters and Exposure 1.0.0СКАЧАТЬ (92,45 Мб) Скриншоты Ashampoo Video Filters and Exposure 1.0.0Скриншоты (4)   Статистика Ashampoo Video Filters and Exposure 1.0.0Статистика   Отзывы о Ashampoo Video Filters and Exposure 1.0.0Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ashampoo Video Filters & Exposure - интуитивная программа для редактирования видео, которая позволяет добавить стиля к любому видео. Программа предлагает пользователям множество функций для настройки экспозиции и параметров цвета в соответствии с их желанием.

Настройки баланса белого, экспозиции, теней или освещения выполняются с точностью до пикселя, а автоматическая коррекция тона помогает пользователям подобрать идеальные значения. Присутствует 23 накладываемых эффектов от причудливых до ярких и от классического чёрно-белого до современного эффекта со свечением, встроенное средство просмотра и пр.

Приложение не только улучшает видео и позволяет добавить эффекты, но ещё может поворачивать и обрезать их. Вы можете выполнять вращение как на определённые углы (90° / 180° / 270°), так и на заданный угол. Обрезка видео может быть выполнена на основе традиционных форматов видео или для заданного разрешения. Программа позволяет выполнить импорт видео во всех основных форматах и любом разрешении, в том числе HD, 2K и 4K.

Ключевые особенности:

  • Мощная оптимизация контраста и цветов.
  • Визуальные эффекты для получения притягательных результатов.
  • Эффект тилт-шифт для создания миниатюр.
  • Автоматическое исправление искажения от линзы и эффекта рыбьего глаза.
  • Готовые к использованию шаблоны популярных моделей камер.
  • Стабилизация видео с высокой эффективностью и надёжностью.
  • Продвинутое устранение шумов даже при высоких значениях ISO.
  • Автоматическая настройка резкости для создания совершенно нового визуального опыта.
  • Устранение мерцания видео, снятых при плохом освещении.
  • Умные эффекты замедления и ускорения на основе скорости воспроизведения.
  • Добавление текстовых надписей.
  • Нарезка и объединение видео.
  • Редактор метаданных видео.
  • Пакетная обработка нескольких видео для экономии времени.
  • Наложение водяных знаков на видео.
  • Настраивайте параметры и сохраняйте их в шаблоны.
  • Идеальная для видео с дронов.
Ashampoo Video Filters and Exposure
Ashampoo Video Filters and Exposure
Ashampoo Video Filters and Exposure
Ashampoo Video Filters and Exposure
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1999 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

VirtualDub 1.10.4

VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб).

Avidemux 2.7.1

Avidemux - отличное приложение для редактирования и конвертирования видео. Поддерживает все популярные форматы. Кроме базовых операций редактирования, можно

MKVToolnix 35.0.0

MKVToolnix - бесплатный сборник утилит, с помощью которых можно быстро и легко редактировать видео файлы формата MKV (Matroska), а также конвертировать видео в

Windows Live Movie Maker 16.4.3528.331

Windows Live Movie Maker - мощный и функциональный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого можно создавать фильмы, эффектные видеоклипы из фотографий и

ВидеоМАСТЕР 12.5

ВидеоМАСТЕР - универсальный видео конвертер с возможностью записи DVD дисков. Программа позволяет быстро конвертировать видео в любой формат, включая ролики высокого

Sony Vegas Pro 16.0.0.361

Sony Vegas Pro - Это многодорожечная цифровая система нелинейного видео и аудио монтажа

скачать Adguard

Отзывы о программе Ashampoo Video Filters and Exposure

Admin

Отзывов о программе Ashampoo Video Filters and Exposure 1.0.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 