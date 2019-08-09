Ashampoo Video Filters and Exposure

Ashampoo Video Filters & Exposure - интуитивная программа для редактирования видео, которая позволяет добавить стиля к любому видео. Программа предлагает пользователям множество функций для настройки экспозиции и параметров цвета в соответствии с их желанием.

Настройки баланса белого, экспозиции, теней или освещения выполняются с точностью до пикселя, а автоматическая коррекция тона помогает пользователям подобрать идеальные значения. Присутствует 23 накладываемых эффектов от причудливых до ярких и от классического чёрно-белого до современного эффекта со свечением, встроенное средство просмотра и пр.

Приложение не только улучшает видео и позволяет добавить эффекты, но ещё может поворачивать и обрезать их. Вы можете выполнять вращение как на определённые углы (90° / 180° / 270°), так и на заданный угол. Обрезка видео может быть выполнена на основе традиционных форматов видео или для заданного разрешения. Программа позволяет выполнить импорт видео во всех основных форматах и любом разрешении, в том числе HD, 2K и 4K.

Ключевые особенности: