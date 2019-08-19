SopCast 4.2.0 SopCast - популярная бесплатная программа для просмотра онлайн видеотрансляций (фильмы, спортивные трансляции, новости, музыка и т.д.) через P2P (Peer-to-Peer) сети, ACE Stream 3.1.32 ACE Stream - мультимедийная платформа на основе технологии P2P, которая позволяет в режиме реального времени воспроизводить медийный контент на любых сайтах и TV Player Classic 7.2.4 TV Player Classic - программа для просмотра и записи более 20-ти платных русскоязычных и 400 международных каналов и более 1200 бесплатных телевизионных каналов из

IP-TV Player 49.4 IP-TV Player - бесплатная утилита просмотра IP-телевидения, с поддержкой незашифрованных потоков HTTP, ТВ-тюнеров через WDM-драйвер, индивидуальными настройками OttPlayer 1.1.0 Мультиплатформенный плеер, который является инструментом для комфортного просмотра IPTV, и позволяет объединить все ваше ТВ в одном приложении. Дает возможность VKMusic 4.83.1 VKMusic - бесплатная утилита для скачивания мультимедийных файлов с таких ресурсов, как например ВКонтакте, YouTube, Vimeo, Mail.ru, Яндекс.Видео и др. Присутствует