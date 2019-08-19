NetRadio для Windows

NetRadio 1.6.3.4

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Описание NetRadio 1.6.3.4Описание   Скачать NetRadio 1.6.3.4СКАЧАТЬ (949 Кб) Скриншоты NetRadio 1.6.3.4Скриншоты (1)   Статистика NetRadio 1.6.3.4Статистика   Отзывы о NetRadio 1.6.3.4Отзывы (0)  
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NetRadio — бесплатная программа с 19 предустановленными фиксированными радиостанциями, достаточно популярными, разных стилей и направлений. Также пользователю предоставляется кнопка "MyRadio", позволяющая подключить одну радиостанцию в форматах .m3u, .pls, .mp3, а также потоковое, из собственного списка.

Основные возможности:

  • 19 предустановленных фиксированных радиостанций.
  • Собственный список радиостанций с возможностью редактирования.
  • Отображение названия исполнителя и радиостанции.
  • Визуальный анализатор спектра.
  • Управление громкостью радио.
  • Возможность вручную исправить иногда не читаемую информацию о названии радиостанции и исполнителе.
  • Возможность закрепить программу поверх всех развернутых программ и окон на экране.
NetRadio
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио, TV плееры
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Отзывы о программе NetRadio

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