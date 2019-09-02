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ParkingCenter 1.0
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ParkingCenter — программа для автоматизации учета и операций на автостоянке. Это удобная альтернатива ручному ведению статистики, занятых мест, въезда и выезда.
ПаркингЦентр экономит время, создает чистую отчетность, освобождает компанию от надобности нанимать бухгалтера на постоянной основе и позволяет вести всю административную работу автоматизировано.
Программа освободит бухгалтерию и позволит больше времени уделять улучшению качества обслуживания и предоставлению дополнительных услуг. Утилита поможет:
- заводить специальные карточки каждого клиента с контактными данными для связи, информации о транспортном средстве и тарифной стоимость стоянки;
- вести учет въездов и выездов, загружать определенные парковочные места, менять их название и переназначать;
- смотреть сумму оплаты каждого транспортного средства на парковке, автоматически считать время проведенное в зоне, просматривать списки предыдущих и текущих платежей;
- удобно анализировать информацию, формировать отчеты за определенный период, включить в работу пост оплату, и выгружать отчет о выручке.
- рассчитывать заработную плату персонала, учитывать премии, количество отработанных часов, создавать несколько профилей для каждой должности со своей ответственностью.
Автоматизация бизнеса — всегда выгодный, но трудозатраты процесс. Программа Паркинг Центр поможет свести неудобства к минимуму, обеспечив улучшение всех показателей и процессов.
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|Статус программы
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Демо версия | Цена: 3900 руб.
|Ограничение в работе программы
|Срок использования бесплатной версии ограничен
|Операционка
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс
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Русский
|Закачек (сегодня/всего)
|0 / 0
|Разработчик
|Proffsoft
|Последнее обновление
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|Категории программы
|Ведение дел
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