ParkingCenter для Windows

ParkingCenter 1.0

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ParkingCenter — программа для автоматизации учета и операций на автостоянке. Это удобная альтернатива ручному ведению статистики, занятых мест, въезда и выезда.

ПаркингЦентр экономит время, создает чистую отчетность, освобождает компанию от надобности нанимать бухгалтера на постоянной основе и позволяет вести всю административную работу автоматизировано.

Программа освободит бухгалтерию и позволит больше времени уделять улучшению качества обслуживания и предоставлению дополнительных услуг. Утилита поможет:

  • заводить специальные карточки каждого клиента с контактными данными для связи, информации о транспортном средстве и тарифной стоимость стоянки;
  • вести учет въездов и выездов, загружать определенные парковочные места, менять их название и переназначать;
  • смотреть сумму оплаты каждого транспортного средства на парковке, автоматически считать время проведенное в зоне, просматривать списки предыдущих и текущих платежей;
  • удобно анализировать информацию, формировать отчеты за определенный период, включить в работу пост оплату, и выгружать отчет о выручке.
  • рассчитывать заработную плату персонала, учитывать премии, количество отработанных часов, создавать несколько профилей для каждой должности со своей ответственностью.

Автоматизация бизнеса — всегда выгодный, но трудозатраты процесс. Программа Паркинг Центр поможет свести неудобства к минимуму, обеспечив улучшение всех показателей и процессов.

ParkingCenter
ParkingCenter
ParkingCenter
ParkingCenter
Статус программы Демо версия | Цена: 3900 руб.
Ограничение в работе программыСрок использования бесплатной версии ограничен
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел
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Отзывы о программе ParkingCenter

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