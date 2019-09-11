Ashampoo Backup Pro для Windows

Ashampoo Backup Pro 14.04

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Описание Ashampoo Backup Pro 14.04Описание   Скачать Ashampoo Backup Pro 14.04СКАЧАТЬ (90,81 Мб) Скриншоты Ashampoo Backup Pro 14.04Скриншоты (6)   Статистика Ashampoo Backup Pro 14.04Статистика   Отзывы о Ashampoo Backup Pro 14.04Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Ashampoo Backup Pro - удобный инструмент, который автоматически выполняет резервное копирование данных и операционной системы на все основные запоминающие устройства и в облачные службы, эффективно предотвращая потерю данных в случае сбоя системы и заражения вирусом.

Ключевые особенности:

  • Проверка автоматического резервного копирования.
  • Существенно улучшена поддержка облачных сервисов.
  • Просмотр резервных копий: Удобный доступ к файлам в резервных копиях.
  • Новый и легко понятный интерфейс пользователя.
  • Система аварийного восстановления на базе Windows.
  • Адаптивный контроль за режимом сна во время резервного копирования.
  • Интуитивное управление (не требует технических знаний).
  • Подробные отчёты по электронной почте.
  • Шифрование (AES256).
  • Сжатие (7Zip/LZMA).
  • Защита паролем.
  • Различные помощники.
  • Планировщик заданий.
  • Функция виртуального привода (прямой доступ к образам с резервной копией).
  • Проверка целостности данных (предотвращение появления копий с ошибками).
  • Отчёты об ошибках.
  • Создание резервных копий жёстких дисков объёмом более 2 ТБ.
  • Расширенный планировщик.
Что нового в Ashampoo Backup Pro 14.04?
  • Полностью переработанный модуль резервного копирования
  • Дополнительная проверка резервных копий
  • Эффективная проверка жёстких дисков одним кликом
  • Значительно улучшенная поддержка облачных сервисов
Ashampoo Backup Pro
Ashampoo Backup Pro
Ashampoo Backup Pro
Ashampoo Backup Pro
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.99
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыРезервное копирование
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Отзывы о программе Ashampoo Backup Pro

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