Sweet.tv 1.4.8 для Android
Удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает доступ к более чем 5000 фильмов, 220 каналов на любой вкус(в том числе новостные,
Vk Media Player 3.9 для Android
VK Media Player - приложение для портативных устройств под управлением Android, с помощью которого можно прослушивать музыку в социальной сети ВКонтакте. С помощью
YouTube Music 3.19.54 для Android
Стриминговый музыкальный сервис, предоставляющий доступ к огромной аудио коллекции. Присутствует возможность искать любимые треки, имеется система рекомендаций,
Deezer 6.1.9.78 для Android
Deezer – удобный сервис для прослушивания, поиска и коллекционирования музыкальных композиций. Рекомендации, основанные на ваших вкусах, откроют новые или напомнят
PowerAMP 2.0.10-build-588-play для Android
PowerAMP – мощный проигрыватель откроет большинство аудиоформатов (вкл. mp3/mp4/flac/ogg/wav и др). Качество звука поможет улучшить 10-ти полосный графический
AIMP 2.90 Build 845 для Android
AIMP – мобильная версия популярного аудио проигрывателя. С плеером вы сможете прослушать большинство форматов: mp3, wav, ogg, flac, mp4, ape и др. 10-полосный