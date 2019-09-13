Zaycev для Android

Zaycev 6.0.10 для Android

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Описание Zaycev 6.0.10 для AndroidОписание   Скачать Zaycev 6.0.10 для AndroidСКАЧАТЬ (15,59 Мб) Скриншоты Zaycev 6.0.10 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Zaycev 6.0.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о Zaycev 6.0.10 для AndroidОтзывы (0)  
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Zaycev - приложение, которое предоставляет доступ к огромной коллекции музыки на любой вкус с возможностью бесплатное скачивать понравившиеся треки на свое мобильное устройство и слушать топовые песни в режиме оффлайн.

Имеется музыка абсолютно любого жанрового направления: джаз, панк рок, обычная попса, фанк, шансон, клубняк, классическая музыка, музыка для детей, а также музыка для тренировок, песни для вечеринок.

Присутствует возможность составлять собственные плейлисты, имеется встроенный эквалайзер, сортировка треков по разным жанрам и многое другое. Пользователь может привязать профиль социальной сети Вконтакте и получить расширенный доступ к аудиозаписям из ВК на своем смартфоне.

Ключевые особенности:

  • быстрый доступ к бесконечной базе музыки на любой вкус;
  • прослушивание песен онлайн перед загрузкой;
  • неограниченная закачка файлов;
  • детальная информация о треке;
  • отображение хит-парадов и рейтингов;
  • многопоточное скачивание;
  • встроенный аудиоплеер;
  • создание собственных плейлистов;
  • история закачек.
Zaycev
Zaycev
Zaycev
Zaycev
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
ТОП-сегодня раздела "Плееры"
 

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Отзывы о программе Zaycev

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