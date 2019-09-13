Zaycev - приложение, которое предоставляет доступ к огромной коллекции музыки на любой вкус с возможностью бесплатное скачивать понравившиеся треки на свое мобильное устройство и слушать топовые песни в режиме оффлайн.

Имеется музыка абсолютно любого жанрового направления: джаз, панк рок, обычная попса, фанк, шансон, клубняк, классическая музыка, музыка для детей, а также музыка для тренировок, песни для вечеринок.

Присутствует возможность составлять собственные плейлисты, имеется встроенный эквалайзер, сортировка треков по разным жанрам и многое другое. Пользователь может привязать профиль социальной сети Вконтакте и получить расширенный доступ к аудиозаписям из ВК на своем смартфоне.

Ключевые особенности: