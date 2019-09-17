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Супер Простой Список Покупок для Android

Супер Простой Список Покупок 2.4.0.0 для Android

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Описание Супер Простой Список Покупок 2.4.0.0 для AndroidОписание   Скачать Супер Простой Список Покупок 2.4.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (6,37 Мб) Скриншоты Супер Простой Список Покупок 2.4.0.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Супер Простой Список Покупок 2.4.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Супер Простой Список Покупок 2.4.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Супер Простой Список Покупок - удобный в использовании список покупок, который позволяет редактировать, добавлять и удалять несколько элементов в списке, а также маркировать их цветами, чтобы сделать список покупок более понятным и наглядным.

Также присутствует возможность добавлять одновременно несколько элементов в список, имеется виджет для домашнего экрана, сменные темы оформления и многое другое.

Ключевые особенности приложения:

  • Возможность редактировать, добавлять и удалять несколько элементов в списке.
  • Возможность маркировать элементы в списке цветами.
  • Виджет для домашнего экрана.
  • Сменные темы оформления.
  • Возможность поделиться своим список покупок с друзьями.
  • Синхронизации между устройствами.
  • И многое другое...
Супер Простой Список Покупок
Супер Простой Список Покупок
Супер Простой Список Покупок
Супер Простой Список Покупок
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗаметки от руки
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Отзывы о программе Супер Простой Список Покупок

Admin

Отзывов о программе Супер Простой Список Покупок 2.4.0.0 для Android пока нет, можете добавить...

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