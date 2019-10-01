Call of Duty: Mobile - мобильный 3D-шутер от первого лица, в котором вам придется продемонстрировать все свои умения, чтобы доказать что вы лучше своего противника. Играйте на легендарных картах из Call of Duty: Black Ops и Call of Duty: Modern Warfare в различных режимах, включая Королевскую битву на 100 игроков, командные бои 5х5, битву на выживание против зомби или снайперскую дуэль.

Присутствует возможность собрать свою команду и бросить вызов реальным игрокам из всего мира. Игрокам доступны разнообразные виды вооружения, которое можно использовать в сражениях и прокачивать, чтобы стать еще более эффективным бойцом. Уничтожайте противников, набирайте очки и поднимайтесь все выше в таблице лидеров.

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