Call of Duty: Mobile

5 Call of Duty: Mobile - мобильный 3D-шутер от первого лица, в котором вам придется продемонстрировать все свои умения, чтобы доказать что вы лучше своего противника. Играйте на легендарных картах из Call of Duty: Black Ops и Call of Duty: Modern Warfare в различных режимах, включая Королевскую битву на 100 игроков, командные бои 5х5, битву на выживание против зомби или снайперскую дуэль. Присутствует возможность собрать свою команду и бросить вызов реальным игрокам из всего мира. Игрокам доступны разнообразные виды вооружения, которое можно использовать в сражениях и прокачивать, чтобы стать еще более эффективным бойцом. Уничтожайте противников, набирайте очки и поднимайтесь все выше в таблице лидеров. Ключевые особенности: Возможность сыграть на легендарных картах из Call of Duty: Black Ops и Call of Duty: Modern Warfare.

Объединитесь с друзьями в режиме выживания в королевской битве на 100 человек.

Получайте доступ к разнообразным персонажам, оружию, костюмам, сериям очков и предметам снаряжения.

Сражайтесь в захватывающих сетевых режимах, таких как командный бой 5 на 5, "Линия фронта", "Каждый за себя", "Найти и уничтожить", дуэль снайперов и пр.

Сражайтесь за первые строчки рейтингов, и выигрывайте специальные клановые призы вместе с друзьями.