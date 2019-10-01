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Call of Duty: Mobile для Android

Call of Duty: Mobile 1.0.8 для Android

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Описание Call of Duty: Mobile 1.0.8 для AndroidОписание   Скачать Call of Duty: Mobile 1.0.8 для AndroidСКАЧАТЬ (73,94 Мб) Скриншоты Call of Duty: Mobile 1.0.8 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Call of Duty: Mobile 1.0.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Call of Duty: Mobile 1.0.8 для AndroidОтзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Call of Duty: Mobile - мобильный 3D-шутер от первого лица, в котором вам придется продемонстрировать все свои умения, чтобы доказать что вы лучше своего противника. Играйте на легендарных картах из Call of Duty: Black Ops и Call of Duty: Modern Warfare в различных режимах, включая Королевскую битву на 100 игроков, командные бои 5х5, битву на выживание против зомби или снайперскую дуэль.

Присутствует возможность собрать свою команду и бросить вызов реальным игрокам из всего мира. Игрокам доступны разнообразные виды вооружения, которое можно использовать в сражениях и прокачивать, чтобы стать еще более эффективным бойцом. Уничтожайте противников, набирайте очки и поднимайтесь все выше в таблице лидеров.

Ключевые особенности:

  • Возможность сыграть на легендарных картах из Call of Duty: Black Ops и Call of Duty: Modern Warfare.
  • Объединитесь с друзьями в режиме выживания в королевской битве на 100 человек.
  • Получайте доступ к разнообразным персонажам, оружию, костюмам, сериям очков и предметам снаряжения.
  • Сражайтесь в захватывающих сетевых режимах, таких как командный бой 5 на 5, "Линия фронта", "Каждый за себя", "Найти и уничтожить", дуэль снайперов и пр.
  • Сражайтесь за первые строчки рейтингов, и выигрывайте специальные клановые призы вместе с друзьями.
Call of Duty: Mobile
Call of Duty: Mobile
Call of Duty: Mobile
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 24
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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Отзывы о программе Call of Duty: Mobile

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