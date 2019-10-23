Яндекс.Советник - полезное расширение для браузеров Яндекс.Браузер, Google Chrome, Mozilla Firefox и Opera. Данный плагин отслеживает, когда вы открываете страницу товара, сравнивает его стоимость с похожими предложениями других интернет-магазинов и рекомендует низкие цены. Так же он умеет находить дешёвые авиабилеты.

Кроме этого присутствует возможность узнавать цены самостоятельно — достаточно просто выделить название товара на любой странице и нажмите кнопку с изображением телеги справа от поисковой строки.