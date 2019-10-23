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Яндекс.Советник для Windows

Яндекс.Советник 3.1.16.63 для Google Chrome, Mozilla Firefox и Opera

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Описание Яндекс.Советник 3.1.16.63 для Google Chrome, Mozilla Firefox и OperaОписание   Скачать Яндекс.Советник 3.1.16.63 для Google Chrome, Mozilla Firefox и OperaСКАЧАТЬ (1,16 Мб) Скриншоты Яндекс.Советник 3.1.16.63 для Google Chrome, Mozilla Firefox и OperaСкриншоты (4)   Статистика Яндекс.Советник 3.1.16.63 для Google Chrome, Mozilla Firefox и OperaСтатистика   Отзывы о Яндекс.Советник 3.1.16.63 для Google Chrome, Mozilla Firefox и OperaОтзывы (0)  
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Яндекс.Советник - полезное расширение для браузеров Яндекс.Браузер, Google Chrome, Mozilla Firefox и Opera. Данный плагин отслеживает, когда вы открываете страницу товара, сравнивает его стоимость с похожими предложениями других интернет-магазинов и рекомендует низкие цены. Так же он умеет находить дешёвые авиабилеты.

Кроме этого присутствует возможность узнавать цены самостоятельно — достаточно просто выделить название товара на любой странице и нажмите кнопку с изображением телеги справа от поисковой строки.

Яндекс.Советник
Яндекс.Советник
Яндекс.Советник
Яндекс.Советник
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск информации
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Отзывы о программе Яндекс.Советник

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Отзывов о программе Яндекс.Советник 3.1.16.63 для Google Chrome, Mozilla Firefox и Opera пока нет, можете добавить...

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