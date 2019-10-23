RecButton для Windows

RecButton 2.0

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Описание RecButton 2.0Описание   Скачать RecButton 2.0СКАЧАТЬ (13,65 Мб) Скриншоты RecButton 2.0Скриншоты (1)   Статистика RecButton 2.0Статистика   Отзывы о RecButton 2.0Отзывы (0)  
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RecButton - простая интуитивно понятная утилита для захвата экрана и аудио (звук динамика или микрофона или их комбинации).

В настройках можно выбирать количество кадров в секунду, с которым будет записано видео, качество видеоролика, предпочитаемые источники аудио, активировать возможность захвата курсора и пр. Программа не требует инсталляции.

Основные возможности:

  • Запись видео с 25, 30 или 60 FPS.
  • Захват аудио из динамика (loopback), микрофона, комбинации динамика и микрофона и отключение звука.
  • Захват видео с камеры.
  • Возможность выбора качества видео.
  • Портативность, возможность запуска утилиты с внешнего жесткого диска или флешки.
RecButton
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЗахват экрана
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Отзывы о программе RecButton

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