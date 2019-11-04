Ashampoo Soundstage Pro - приложение, которое эмулирует виртуальную звуковую карту, обрабатывает все аудиосигналы на Вашем ПК и изменяет их так, чтобы они звучали как из настоящей системы Dolby Surround.

Присутствует десяток разновидностей окружающей обстановки с возможностью тонкой настройки, поддержка 5.1, 6.1 и 7.1 систем объемного звучания, настройки эквалайзера для самых популярных моделей наушников и многое другое.

Ключевые особенности приложения: