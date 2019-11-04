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Ashampoo Soundstage Pro 1.0.0.0
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Ashampoo Soundstage Pro - приложение, которое эмулирует виртуальную звуковую карту, обрабатывает все аудиосигналы на Вашем ПК и изменяет их так, чтобы они звучали как из настоящей системы Dolby Surround.
Присутствует десяток разновидностей окружающей обстановки с возможностью тонкой настройки, поддержка 5.1, 6.1 и 7.1 систем объемного звучания, настройки эквалайзера для самых популярных моделей наушников и многое другое.
Ключевые особенности приложения:
- Не требуется никакого дополнительного оборудования - достаточно ПК со встроенной или внешней звуковой картой и пара наушников.
- Десять пресетов окружающей обстановки на выбор.
- Поддержка систем объемного звучания 5.1, 6.1 и 7.1.
- Интегрирован опциональный режим с низкой задержкой, оптимизированный для профессионального гейминга, который снижает задержку до минимума.
- Возможность не только изменить окружающую обстановку, но и её размеры.
- Возможность наслаждаться звуком именно так, как и было задумано без необходимости покупать дорогое Hi-Fi -оборудование.
- Настройки эквалайзера для самых популярных моделей наушников.
Размер файла: 115,71 Мб (Загрузок: 0)
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