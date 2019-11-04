Ashampoo Soundstage Pro для Windows

Ashampoo Soundstage Pro 1.0.0.0

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Описание Ashampoo Soundstage Pro 1.0.0.0Описание   Скачать Ashampoo Soundstage Pro 1.0.0.0СКАЧАТЬ (115,71 Мб) Скриншоты Ashampoo Soundstage Pro 1.0.0.0Скриншоты (2)   Статистика Ashampoo Soundstage Pro 1.0.0.0Статистика   Отзывы о Ashampoo Soundstage Pro 1.0.0.0Отзывы (0)  
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Ashampoo Soundstage Pro - приложение, которое эмулирует виртуальную звуковую карту, обрабатывает все аудиосигналы на Вашем ПК и изменяет их так, чтобы они звучали как из настоящей системы Dolby Surround.

Присутствует десяток разновидностей окружающей обстановки с возможностью тонкой настройки, поддержка 5.1, 6.1 и 7.1 систем объемного звучания, настройки эквалайзера для самых популярных моделей наушников и многое другое.

Ключевые особенности приложения:

  • Не требуется никакого дополнительного оборудования - достаточно ПК со встроенной или внешней звуковой картой и пара наушников.
  • Десять пресетов окружающей обстановки на выбор.
  • Поддержка систем объемного звучания 5.1, 6.1 и 7.1.
  • Интегрирован опциональный режим с низкой задержкой, оптимизированный для профессионального гейминга, который снижает задержку до минимума.
  • Возможность не только изменить окружающую обстановку, но и её размеры.
  • Возможность наслаждаться звуком именно так, как и было задумано без необходимости покупать дорогое Hi-Fi -оборудование.
  • Настройки эквалайзера для самых популярных моделей наушников.
Размер файла: 115,71 Мб (Загрузок: 0)
Ashampoo Soundstage Pro
Ashampoo Soundstage Pro
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 1947 руб.
Ограничение в работе программы10 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты, Плагины
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Отзывы о программе Ashampoo Soundstage Pro

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