SD Memory Card Recovery для Windows

SD Memory Card Recovery 1.3.3

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Описание SD Memory Card Recovery 1.3.3Описание   Скачать SD Memory Card Recovery 1.3.3СКАЧАТЬ (2,06 Мб) Скриншоты SD Memory Card Recovery 1.3.3Скриншоты (6)   Статистика SD Memory Card Recovery 1.3.3Статистика   Отзывы о SD Memory Card Recovery 1.3.3Отзывы (0)  
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SD Memory Card Recovery - мощный и функциональный инструмент для восстановления данных с карт памяти, используемых в цифровых камерах и различных мобильных устройствах, с помощью которого можно легко восстановить фото, видео и пользовательские файлы с карт памяти различных типов, включая SD-карты, MicroSD, SDHC, CF (Compact Flash), xD Picture Card, Memory Stick и пр.

Ключевые особенности программы:

  • Сравнительно высокий уровень успешности восстановления карты памяти.
  • Поддержка всех типов карт памяти (SD, SDHC, microSD, miniSD, CF, SmartMedia, MMC, XD).
  • Простое в использовании и не требует профессиональных навыков.
  • Универсальное решение в различных ситуациях с потерей пользовательских данных.
  • Очень высокая скорость сканирования.
  • Небольшой размер и малое потребление ресурсов компьютера.
SD Memory Card Recovery
SD Memory Card Recovery
SD Memory Card Recovery
SD Memory Card Recovery
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных
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Отзывы о программе SD Memory Card Recovery

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