Firefox Preview для Android

Firefox Preview 2.3.0 для Android

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Описание Firefox Preview 2.3.0 для AndroidОписание   Скачать Firefox Preview 2.3.0 для AndroidСКАЧАТЬ (56,72 Мб) Скриншоты Firefox Preview 2.3.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Firefox Preview 2.3.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Firefox Preview 2.3.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Firefox Preview - ранняя версия экспериментального браузера Firefox для Android, основанного на GeckoView, который сочетает в себе скорость, конфиденциальность, контроль и простые в использовании функции.

Присутствует возможность группировать и организовывать вкладки для последующего использования, имеется встроенная защита от отслеживающих трекеров, а также доступны новейшие функции конфиденциальности для мобильных устройств.

Ключевые особенности:

  • Наличие браузерного движка GeckoView, за счет чего увеличивается скорость работы.
  • Минималистичный домашний экран с нижним расположением адресной строки.
  • Защита пользовательских данных.
  • Возможность группировать и организовывать вкладки для последующего использования.
  • Улучшенный просмотр и управление загрузками.
  • Добавление поисковых систем.
Firefox Preview
Firefox Preview
Firefox Preview
Firefox Preview
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Firefox Preview

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