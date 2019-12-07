Acronis Files Connect для Windows

Acronis Files Connect 10.7.0

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Описание Acronis Files Connect 10.7.0Описание   Скачать Acronis Files Connect 10.7.0СКАЧАТЬ (34,58 Мб) Скриншоты Acronis Files Connect 10.7.0Скриншоты (5)   Статистика Acronis Files Connect 10.7.0Статистика   Отзывы о Acronis Files Connect 10.7.0Отзывы (0)  
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Acronis Files Connect - приложение повышает эффективность работы компьютеров Mac в смешанных средах Mac/Windows и решает проблемы при подключении компьютеров Mac к файловым серверам под Windows, ресурсам DFS, NAS и сетевым принтерам.

Программа предлагает пользователям возможность индексирования файлов на стороне сервера и приложение для Mac для поиска и доступа ко всем общим папкам на файловых серверах на одном экране.

Ключевые особенности:

  • Возможность определять, какой сетевой протокол будет использоваться для доступа к той или иной общей папке – AFP или SMB.
  • Автоматическое подключение общих папок.
  • Использование механизмов поиска Spotlight по содержимому в нескольких общих папках одновременно.
  • Простое управление сетевыми принтерами.
  • Обновление поискового индекса в режиме реального времени.
  • Поиск Spotlight по томам под управлением HSM систем/решений для архивов, используемыми в файловой системе.
  • Управление индексированием содержимого файлов для резкого сокращения размеров поискового индекса.
  • Поддержка тегов файлов для Windows и Mac.
Acronis Files Connect
Acronis Files Connect
Acronis Files Connect
Acronis Files Connect
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $795
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСравнение, Синхронизация - Файловые менеджеры
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Отзывы о программе Acronis Files Connect

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