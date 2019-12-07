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Acronis Files Connect 10.7.0
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Acronis Files Connect - приложение повышает эффективность работы компьютеров Mac в смешанных средах Mac/Windows и решает проблемы при подключении компьютеров Mac к файловым серверам под Windows, ресурсам DFS, NAS и сетевым принтерам.
Программа предлагает пользователям возможность индексирования файлов на стороне сервера и приложение для Mac для поиска и доступа ко всем общим папкам на файловых серверах на одном экране.
Ключевые особенности:
- Возможность определять, какой сетевой протокол будет использоваться для доступа к той или иной общей папке – AFP или SMB.
- Автоматическое подключение общих папок.
- Использование механизмов поиска Spotlight по содержимому в нескольких общих папках одновременно.
- Простое управление сетевыми принтерами.
- Обновление поискового индекса в режиме реального времени.
- Поиск Spotlight по томам под управлением HSM систем/решений для архивов, используемыми в файловой системе.
- Управление индексированием содержимого файлов для резкого сокращения размеров поискового индекса.
- Поддержка тегов файлов для Windows и Mac.
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