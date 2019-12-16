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Microsoft Surface Data Eraser для Windows

Microsoft Surface Data Eraser 3.28.137.0

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Описание Microsoft Surface Data Eraser 3.28.137.0Описание   Скачать Microsoft Surface Data Eraser 3.28.137.0СКАЧАТЬ (806,12 Мб) Скриншоты Microsoft Surface Data Eraser 3.28.137.0Скриншоты (2)   Статистика Microsoft Surface Data Eraser 3.28.137.0Статистика   Отзывы о Microsoft Surface Data Eraser 3.28.137.0Отзывы (0)  
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Microsoft Surface Data Eraser - это инструмент, который загружается с USB-накопителя и позволяет выполнять безопасную очистку всех данных с совместимого устройства Surface.

Утилита может быть полезна, например если устройство Surface готовят к отправке на ремонт, выводят из эксплуатации на предприятии или в организации или передают другому пользователю, а также в других случаях, предполагающих защиту конфиденциальной информации (пароли, банковские реквизиты и пр.) от посторонних лиц.

Поддерживаемые Surface устройства включают:

  • Surface Pro 7.
  • Surface Pro X.
  • Surface Laptop 3.
  • Surface Pro 6.
  • Surface Laptop 2.
  • Surface Go.
  • Surface Book 2.
  • Surface Pro with LTE Advanced (Model 1807).
  • Surface Pro (Model 1796).
  • Surface Laptop.
  • Surface Studio.
  • Surface Studio 2.
  • Surface Book.
  • Surface Pro 4.
  • Surface 3 LTE.
  • Surface 3.
  • Surface Pro 3.
  • Surface Pro 2.

Устройства Surface под управлением Windows RT (включая Surface и Surface 2) и Surface Pro не совместимы с Microsoft Surface Data Eraser.

Microsoft Surface Data Eraser
Microsoft Surface Data Eraser
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных
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Отзывы о программе Microsoft Surface Data Eraser

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