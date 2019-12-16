Microsoft Surface Data Eraser - это инструмент, который загружается с USB-накопителя и позволяет выполнять безопасную очистку всех данных с совместимого устройства Surface.

Утилита может быть полезна, например если устройство Surface готовят к отправке на ремонт, выводят из эксплуатации на предприятии или в организации или передают другому пользователю, а также в других случаях, предполагающих защиту конфиденциальной информации (пароли, банковские реквизиты и пр.) от посторонних лиц.

Поддерживаемые Surface устройства включают:

Surface Pro 7.

Surface Pro X.

Surface Laptop 3.

Surface Pro 6.

Surface Laptop 2.

Surface Go.

Surface Book 2.

Surface Pro with LTE Advanced (Model 1807).

Surface Pro (Model 1796).

Surface Laptop.

Surface Studio.

Surface Studio 2.

Surface Book.

Surface Pro 4.

Surface 3 LTE.

Surface 3.

Surface Pro 3.

Surface Pro 2.

Устройства Surface под управлением Windows RT (включая Surface и Surface 2) и Surface Pro не совместимы с Microsoft Surface Data Eraser.