MuWire - бесплатная анонимная программа с открытым исходным кодом для обмена файлами, с помощью которой можно свободно делиться, искать и скачивать файлы любого типа.

При первом запуске приложения пользователю будет предложено выбрать псевдоним, который сочетается с криптографически стойким I2P-адресом и формирует уникальную личность в MuWire.

Ключевые особенности программы: