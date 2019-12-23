MuWire для Windows

MuWire 0.6.8

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Описание MuWire 0.6.8Описание   Скачать MuWire 0.6.8СКАЧАТЬ (26,8 Мб) Скриншоты MuWire 0.6.8Скриншоты (4)   Статистика MuWire 0.6.8Статистика   Отзывы о MuWire 0.6.8Отзывы (0)  
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MuWire - бесплатная анонимная программа с открытым исходным кодом для обмена файлами, с помощью которой можно свободно делиться, искать и скачивать файлы любого типа.

При первом запуске приложения пользователю будет предложено выбрать псевдоним, который сочетается с криптографически стойким I2P-адресом и формирует уникальную личность в MuWire.

Ключевые особенности программы:

  • Возможность осуществлять поиск по ключевым словам или по хэшу файла.
  • При необходимости поделиться или загрузить определенный файл, можно использовать хеш, чтобы убедиться, что он правильный. Также можно поделиться хешем с другими, и они получат точно такой же файл.
  • Возможность добавлять комментарии о ваших общих файлах из MuWire или с помощью Sidecar Files.
  • Возможность выдать сертификат для файла, которым вы делитесь, чтобы доказать другим наличие файла.
  • Встроенный анонимный чат.
MuWire
MuWire
MuWire
MuWire
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловый обмен
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Отзывы о программе MuWire

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