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Movavi PDF-редактор для Windows

Movavi PDF-редактор 3.0.1

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Описание Movavi PDF-редактор 3.0.1Описание   Скачать Movavi PDF-редактор 3.0.1СКАЧАТЬ (28,63 Мб) Скриншоты Movavi PDF-редактор 3.0.1Скриншоты (6)   Статистика Movavi PDF-редактор 3.0.1Статистика   Отзывы о Movavi PDF-редактор 3.0.1Отзывы (0)  
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Movavi PDF-редактор - удобный инструмент для работы с PDF-документами, с помощью которого можно просматривать, создавать и редактировать PDF-файлы.

Присутствует возможность быстро собирать проект из составных частей (Word, Excel, AutoCAD, Corel и пр.), заверять документы подписью и печатью и многое другое.

Основные возможности программы:

  • Чтение цифровых книг и журналов, просмотр отчетов и других документов в формате PDF.
  • Просмотр аннотаций и комментариев.
  • Возможность копировать текст в буфер обмена.
  • Работа сразу с несколькими файлами.
  • Возможность изменения масштаба.
  • Создание файлов PDF с нуля.
  • Объединение файлов разных форматов, экспортированных из других программ в новый PDF-документ (Word, Corel, AutoCAD, Photoshop и пр.).
  • Загрузка отсканированных страниц и создание цифровых копий любых печатных документов.
  • Редактирование PDF-документов на уровне страниц и их отдельных элементов.
  • Добавление, удаление, сортировка и поворот страниц в документах.
  • Редактирование текста, вставка и редактирование графических объектов, добавление виртуальной подписи "от руки".
  • Конвертация PDF файлов в другие форматы, включая DOC и TXT.
  • Возможность экспорта страниц PDF как отдельных JPG- и PNG-изображений.
  • Конвертация файлов Microsoft Office и растровых изображений в PDF-формат.
Movavi PDF-редактор
Movavi PDF-редактор
Movavi PDF-редактор
Movavi PDF-редактор
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 636 руб.
Ограничение в работе программы7 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - PDF
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