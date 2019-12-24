Movavi PDF-редактор

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Adobe Reader - популярнейшее приложение для работы с PDF-документами. Позволяет проводить все основные операции: чтение, копирование, печать, изменение ориентации
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Sublime Text - многофункциональный текстовый редактор с широким набором удобных инструментов для выделения, маркировки и обработки текстовых фрагментов кода
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PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. Сочетает в себе огромный список возможностей, высокое качество и
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Notepad++ - это редактор, представляющий альтернативу стандартному Блокнотику, который входит в поставку Windows. Данную программу могут использовать как
Windows Word 1.4.0.192
Бесплатная программа для просмотра и редактирования всех форматов текстовых документов, включая DOC, TXT, DOCX, RTF, PDF и др. Быстрая, лёгкая, удобная и
PPTX Viewer 2.0
PPTX Viewer - бесплатная и удобная в эксплуатация программа, которая позволяет открывать, просматривать и печатать презентации PPT, PPTX без наличия установленного