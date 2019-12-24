Movavi PDF-редактор - удобный инструмент для работы с PDF-документами, с помощью которого можно просматривать, создавать и редактировать PDF-файлы.

Присутствует возможность быстро собирать проект из составных частей (Word, Excel, AutoCAD, Corel и пр.), заверять документы подписью и печатью и многое другое.

Основные возможности программы: