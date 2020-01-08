Программы для Android » Графика » Фото » FaceShot. Фото на документы для Android
FaceShot. Фото на документы для Android

FaceShot. Фото на документы 1.10 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание FaceShot. Фото на документы 1.10 для AndroidОписание   Скачать FaceShot. Фото на документы 1.10 для AndroidСКАЧАТЬ (3,41 Мб) Скриншоты FaceShot. Фото на документы 1.10 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика FaceShot. Фото на документы 1.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о FaceShot. Фото на документы 1.10 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

FaceShot - многофункциональное приложение для создания фото на документы, с помощью которого можно быстро подготовить фото на документы и при этом сэкономить время и деньги. Пользоваться программой очень просто - достаточно сфотографироваться на камеру своего смартфона или загрузить уже готовое фото, выбрать формат, после чего можно отправить снимок получателю или распечатать подготовленные фото.

Доступно редактирование исходного фото - можно изменять цвет фона, убирать ненужные детали, выполнять обрезку изображения, добавлять одежду, убирать дефекты кожи. Присутствует возможность делиться с друзьями как отдельной подготовленной фотографией, так и целыми альбомами.

Основные возможности:

  • Редактирование исходного фото.
  • Возможность редактировать библиотеку форматов или каталог одежды.
  • Возможность в любое время распечатать или отправить ранее подготовленные фото из каталога (доступны функции фильтра по дате, а также поиск фото по описанию).
  • Возможность создавать резервные копии каталога, библиотеки форматов или создать резервную копию всей базы данных приложения.
  • Встроенный помощник.
  • Библиотека форматов, а также каталоги одежды доступны для загрузки из Интернет.
  • Формирование печатного листа по своему желанию. Доступно перемещение, вращение снимка на печатном листе.
  • Подготовленный лист можно распечатать на принтере со своего устройства или сохранить и распечатать в офисе (размер печатного листа 10х15).
  • Возможность делиться с друзьями как отдельной подготовленной фотографией, так и целыми альбомами.
FaceShot. Фото на документы
FaceShot. Фото на документы
FaceShot. Фото на документы
FaceShot. Фото на документы
Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото
ТОП-сегодня раздела "Фото"
 

Instagram 98.0.0.15.119 для Android

Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг ваших знакомых, но и людей со всего мира. Применяйте фильтры и делитесь

PicsArt - Фотостудия 11.4.1 для Android

PicsArt Фоторедактор – мощный фоторедактор, позволяющий создавать и редактировать изображения. Пользователю доступны как стандартные инструменты (обрезка, повышение

Skitch 2.8.5 для Android

Skitch - с помощью этого приложения вы можете быстро дополнить фотографию небольшими комментариями, сделать небольшой рисунок или пояснение. Это может быть просто

Сохранялка Фоток ВК 3.0.2 для Android

Сохранялка Фоток ВК - простое в использовании приложение для портативных устройств под управлением ОС Android, которое позволяет пользователю быстро и легко скачать

Flipagram 8.17.1 для Android

Flipagram – приложение для создания видеороликов с использованием ваших фотографий. Добавьте на фото фильтры, звуковое сопровождение из вашей коллекции, наложите

Enlight Pixaloop 1.0.11 для Android

Бесплатный редактором фотографий для Андроид, позволяющий за считанные секунды создавать впечатляющие движущиеся снимки, благодаря чему можно придать

скачать Adguard

Отзывы о программе FaceShot. Фото на документы

Admin

Отзывов о программе FaceShot. Фото на документы 1.10 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 