FaceShot. Фото на документы

FaceShot - многофункциональное приложение для создания фото на документы, с помощью которого можно быстро подготовить фото на документы и при этом сэкономить время и деньги. Пользоваться программой очень просто - достаточно сфотографироваться на камеру своего смартфона или загрузить уже готовое фото, выбрать формат, после чего можно отправить снимок получателю или распечатать подготовленные фото.

Доступно редактирование исходного фото - можно изменять цвет фона, убирать ненужные детали, выполнять обрезку изображения, добавлять одежду, убирать дефекты кожи. Присутствует возможность делиться с друзьями как отдельной подготовленной фотографией, так и целыми альбомами.

Основные возможности: