LCircuit для Windows

LCircuit 1.0

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LCircuit - программа для моделирования работы схем на основе булевой алгебры. В эту версию программы включены четыре базовых элемента для моделирования цепей - И, ИЛИ, НЕ, XOR.

Программа обладает простым интерфейсом и занимает малый объем памяти, при этом функциональности программы вполне достаточно для построения и моделирования любых схем. Если у вас есть опыт работы с такими программами и вам не нужно много дополнительных функций, то вам обязательно стоит попробовать данную программу.

LCircuit не является классической программой моделирования схем с временной синхронизацией. Приложение служит для визуального программирования схем и получения результата в виде входных и выходных параметров. В дальнейшем в новых версиях планируется собирать новые компоненты из собранных схем путем композии элементов исходной схемы.

LCircuit
LCircuit
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЭлектроника, радио
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