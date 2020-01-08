LCircuit - программа для моделирования работы схем на основе булевой алгебры. В эту версию программы включены четыре базовых элемента для моделирования цепей - И, ИЛИ, НЕ, XOR.

Программа обладает простым интерфейсом и занимает малый объем памяти, при этом функциональности программы вполне достаточно для построения и моделирования любых схем. Если у вас есть опыт работы с такими программами и вам не нужно много дополнительных функций, то вам обязательно стоит попробовать данную программу.

LCircuit не является классической программой моделирования схем с временной синхронизацией. Приложение служит для визуального программирования схем и получения результата в виде входных и выходных параметров. В дальнейшем в новых версиях планируется собирать новые компоненты из собранных схем путем композии элементов исходной схемы.