Auto Movie Thumbnailer для Windows

Auto Movie Thumbnailer 12.0

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Описание Auto Movie Thumbnailer 12.0Описание   Скачать Auto Movie Thumbnailer 12.0СКАЧАТЬ (33,5 Мб) Скриншоты Auto Movie Thumbnailer 12.0Скриншоты (4)   Статистика Auto Movie Thumbnailer 12.0Статистика   Отзывы о Auto Movie Thumbnailer 12.0Отзывы (0)  
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Auto Movie Thumbnailer - мощная утилита для пакетного создания скринкапсов, эскизов изображений или таблицы кадров из указанного пользователем видео. Программа поддерживает множество различных форматов (AVI, MPG, Quicktime, Real Media, Windows Media и пр.), которые поддерживаются MPlayer.

Присутствует возможность добавить любое количество фильмов и выбрать нужные вам участки времени для создания кадров, имеется встроенный планировщик и пр. Также программа умеет игнорировать уже обработанные ей файлы, то есть не будет никакой перезаписи или ошибки, что тоже можно назвать неплохим плюсом, помимо прочего вы сможете полностью настроить под себя дизайн, а еще совсем забыл дописать, все операции могут быть выполнены в пакетном режиме.

Основные возможности:

  • Огромное количество возможностей для настройки дизайна и макета скринкапсов.
  • Поддержка множества различных форматов (AVI, MPG, Quicktime, Real Media, Windows Media и пр.).
  • Возможность добавить любое количество фильмов и выбрать нужные вам участки времени для создания кадров.
  • Встроенный планировщик.
  • Игнорирование уже обработанных файлов.
  • Все операции могут быть выполнены в пакетном режиме.
Auto Movie Thumbnailer
Auto Movie Thumbnailer
Auto Movie Thumbnailer
Auto Movie Thumbnailer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Auto Movie Thumbnailer

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