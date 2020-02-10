AdGuard VPN — расширение для разблокировки сайтов, защиты от фишинга и обеспечения сохранности личных данных, которое позволяет зашифровать соединение, сменить IP адрес, скрыть посещаемые сайты (даже от интернет-провайдера), изменить местоположение в Google и снять географические ограничения сайтов и контента.

В дополнение ко всем функциям, которые есть у любого современного VPN, AdGuard также предлагает интеграцию с другими программами разработчика, вместе с защитой от вредоносных программ и антитрекингом. Приложение использует собственный, быстрый, и в то же время трудный в обнаружении протокол передачи данных.

Особенности: