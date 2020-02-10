AdGuard VPN для Windows

AdGuard VPN 0.4.3 для Google Chrome

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Описание AdGuard VPN 0.4.3 для Google ChromeОписание   Скачать AdGuard VPN 0.4.3 для Google ChromeСКАЧАТЬ (4,3 Мб) Скриншоты AdGuard VPN 0.4.3 для Google ChromeСкриншоты (3)   Статистика AdGuard VPN 0.4.3 для Google ChromeСтатистика   Отзывы о AdGuard VPN 0.4.3 для Google ChromeОтзывы (0)  
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AdGuard VPN — расширение для разблокировки сайтов, защиты от фишинга и обеспечения сохранности личных данных, которое позволяет зашифровать соединение, сменить IP адрес, скрыть посещаемые сайты (даже от интернет-провайдера), изменить местоположение в Google и снять географические ограничения сайтов и контента.

В дополнение ко всем функциям, которые есть у любого современного VPN, AdGuard также предлагает интеграцию с другими программами разработчика, вместе с защитой от вредоносных программ и антитрекингом. Приложение использует собственный, быстрый, и в то же время трудный в обнаружении протокол передачи данных.

Особенности:

  • Защита персональных данных.
  • Обход блокировки сайтов.
  • Высокая скорость загрузки и безлимитный трафик.
  • Отсутствие сбора персональных данных пользователя.
AdGuard VPN
AdGuard VPN
AdGuard VPN
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам - Анонимайзеры, VPN
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Отзывы о программе AdGuard VPN

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