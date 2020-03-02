RecentFileList для Windows

RecentFileList 1.30

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Описание RecentFileList 1.30Описание   Скачать RecentFileList 1.30СКАЧАТЬ (2,47 Мб) Скриншоты RecentFileList 1.30Скриншоты (1)   Статистика RecentFileList 1.30Статистика   Отзывы о RecentFileList 1.30Отзывы (0)  
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RecentFileList - это приложение, которое позволяет вам просматривать, сортировать и производить поиск по полному списку всех ранее открывавшихся файлов. Все файлы в программе могут быть разделены на категории и отсортированы по алфавиту, времени и типу файла.

Можно воспользоваться имеющимися категориями или задать свои. В списке может отображаться до 10,000 файлов. Количество файлов может быть ограничено по вашему вкусу заданным числом файлов или определённым периодом времени.

Также в программе имеется список последних папок с которыми вы работали. Для специальных случаев, когда вы скачиваете файлы из Интернета в нестандартную папку, но при этом не открываете их и хотите чтобы они обязательно попадали в список или когда вы пользуетесь приложениями с нестандартным окном открытия файлов, предусмотрена функция отслеживания заданных папок.

Основные возможности:

  • Полный список, а также дополнительные 4 категории для тематической сортировки файлов.
  • Возможность редактировать имеющиеся категории, а также добавлять новые.
  • Сортировка файлов по алфавиту, по времени, по типу, с группировкой.
  • Регулировка количества файлов в списке, ограничение файлов по давности.
  • Дополнительная секция для быстрого доступа к последним файлам.
  • Отслеживание содержимого избранных папок.
  • Автоматическое отслеживание содержимого "Рабочего стола" и папки "Загрузки".
  • Полный список папок с которыми вы работали.
  • До 10000 файлов в списке.
  • Быстрый и удобный поиск.
RecentFileList
Статус программы Демо версия
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловые менеджеры
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Отзывы о программе RecentFileList

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