RecentFileList - это приложение, которое позволяет вам просматривать, сортировать и производить поиск по полному списку всех ранее открывавшихся файлов. Все файлы в программе могут быть разделены на категории и отсортированы по алфавиту, времени и типу файла.

Можно воспользоваться имеющимися категориями или задать свои. В списке может отображаться до 10,000 файлов. Количество файлов может быть ограничено по вашему вкусу заданным числом файлов или определённым периодом времени.

Также в программе имеется список последних папок с которыми вы работали. Для специальных случаев, когда вы скачиваете файлы из Интернета в нестандартную папку, но при этом не открываете их и хотите чтобы они обязательно попадали в список или когда вы пользуетесь приложениями с нестандартным окном открытия файлов, предусмотрена функция отслеживания заданных папок.

Основные возможности: