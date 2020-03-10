ГИС-АБП - программа, которая предназначена для работы с пространственными данными. Основной областью применения программы являются учёт и управление активами на предприятиях топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, а также в органах государственной власти. Функциональные возможности: отображение и редактирование векторных пространственных данных, фильтрация и поиск, выполнение расчётов и аналитических команд.

ГИС-АБП создана на основе программных модулей отечественной разработки, не содержит программных компонентов иностранных ГИС и Open Source решений. Приложение работает с файлами данных собственного формата. Иностранные СУБД и компоненты доступа к данным не используются.

Программа работает с файлами данных собственного формата. Каждый такой файл является одновременно файлом данных, слоем легенды карты, файлом настроек и пространственным индексом. Набор файлов данных, отображаемых на карте ГИС-АБП, хранится в папке файловой системы. Для того чтобы переместить часть данных, например, на другой компьютер, достаточно просто скопировать несколько файлов данных из одной папки в другую. Доступ к данным осуществляется, либо при помощи приложения, либо через программный интерфейс (API), реализованный в виде библиотеки классов .Net.

Приложение может работать как в режиме прямого подключения к данным, так и в режиме клиент-серверного приложения. В качестве сервера используется Веб-служба WCF, работающая на основе Веб-сервера Microsoft Internet Information Services (IIS).

Дерево объектов, расположенное в левой части окна приложения, воспроизводит иерархическую структуру библиотеки классов ГИС-АБП. Перемещаясь по узлам дерева, можно создавать новые файлы данных (слои) и редактировать их свойства, редактировать пространственную и атрибутную информацию объектов, расположенных в файле данных, вызывать встраиваемые команды.

Карта, расположенная в правой части приложения, позволяет отображать и редактировать пространственные данные. Реализованный в файлах данных пространственный индекс обеспечивает высокую скорость отображения больших объемов пространственной информации.