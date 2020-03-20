Здоровое питание

F.lux 4.111
F.lux - небольшая утилита, полезная для тех, кто много времени проводит перед монитором. В зависимости от времени дня приложение автоматически изменяет цветовую
Справочник лекарственных средств 2019
Справочник лекарственных средств содержит информацию по более, чем девяти тысячам лекарственных средств включая синонимы названий. С помощью этой программы Вы без
Справочник МКБ-10 3.1
Справочник МКБ-10 - портативный (не требующий установки) справочник с описанием всех известных заболеваний, основанный на их международной классификации
Интервальный таймер Табата ХиКи 1.4
Интервальный таймер Табата ХиКи - интервальная тренировка, использующаяся для похудения, общей продолжительностью 4 минуты . Тренировка состоит из восьми циклов
Калькулятор калорий HiKi 4.55
Калькулятор калорий HiKi - многоцелевая система, позволяющая следить за питанием иHiKi. Калории и тренировки оставаться в форме. Программа дает возможность
Калькулятор калорий от Татьяны Поповой 1.2.6
Калькулятор (счетчик) калорий от Татьяны Поповой - расчет калорийности общего веса продуктов и содержания белков-жиров-углеводов в рационе. Полная доступность базы