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Здоровое питание для Windows

Здоровое питание 1.12

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Описание Здоровое питание 1.12Описание   Скачать Здоровое питание 1.12СКАЧАТЬ (49,6 Мб) Скриншоты Здоровое питание 1.12Скриншоты (4)   Статистика Здоровое питание 1.12Статистика   Отзывы о Здоровое питание 1.12Отзывы (0)  
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Здоровое питание - программа для оценки и коррекции питания с учетом затраченной деятельности. Производится оптимизация Вашего рациона по калорийности. Также включены тренировки для похудения и ведения дневника. Возможно составление рационов блюд с индивидуальными нормами для Вашего возраста. Сохранение отчетов в формате RTF и Excel.

Ключевые возможности:

  • Определение срока и хранения продуктов при которых сохраняются полезные вещества.
  • Автоматический расчет химического состава, при добавлении новых продуктов.
  • Более 5000 продуктов и блюд.
  • Прогнозирование аллергенных продуктов.
  • Прогнозирование сочетаний продуктов, приводящие к разным заболеваниям.
  • Ведение картотеки с последующим сохранением в разные форматы.
  • Возможность добавления поливитаминов и препаратов, влияющие на пищеварение.
  • Включены диеты на разные случаи жизни.
  • Поддерживается язык сценариев для составления диет.
  • Определение продуктов укрепляющего действия и для иммунитета.
Здоровое питание
Здоровое питание
Здоровое питание
Здоровое питание
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 5
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье - Управление питанием
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Отзывы о программе Здоровое питание

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