Passnote - программа, которая упростит вашу совместную работу с паролями. Базу данных можно хранить в локальной папке или расшаренной папке одного из облачных сервисов, или на FTP - сервере.

Администрирование базы данных происходит из Windows приложения, а пользователи могут получить доступ к базе из веб формы и приложения для ПК. Настройки программы очень просты и понятны. Лицензия для программы пожизненная, и вам не нужно платить каждый месяц по подписке.

Ваша база данных паролей находится только под вашим контролем. Пароли шифруются по стандарту AES.