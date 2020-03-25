Password Cracker 4.39
Password Cracker - утилита для восстановления забытых паролей (в том числе и в Internet Explorer). Просто наводите курсор мыши на строку с паролем и вместо
WebBrowserPassView 1.94
WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в использовании инструмент для восстановления забытых паролей для браузеров
Serial Key Generator 1.0.0
Небольшая портативная утилита, которая представляет собой простой в использовании генератор паролей. С помощью программы можно быстро и легко сгенерировать
Advanced Archive Password Recovery 4.54.110
Advanced Archive Password Recovery - программа для восстановления потерянных паролей к архивам, созданным ARJ/WinARJ, ZIP/WinZIP, ACE/WinACE, RAR/WinRAR
Active Password Changer 10.0.0
Простая в работе утилита, с помощью которой можно быстро и легко восстановить локальный администраторский или пользовательский пароль в ОС Windows. Присутствует
WirelessKeyView 2.11
WirelessKeyView - не требующая установки небольшая утилита, которая позволяет восстановить ключи беспроводных сетей (WEP/WPA), сохраненные службой Wireless Zero