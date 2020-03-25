Passnote для Windows

Passnote 1.2.4.2

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Описание Passnote 1.2.4.2Описание   Скачать Passnote 1.2.4.2СКАЧАТЬ (1,84 Мб) Скриншоты Passnote 1.2.4.2Скриншоты (4)   Статистика Passnote 1.2.4.2Статистика   Отзывы о Passnote 1.2.4.2Отзывы (0)  
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Passnote - программа, которая упростит вашу совместную работу с паролями. Базу данных можно хранить в локальной папке или расшаренной папке одного из облачных сервисов, или на FTP - сервере.

Администрирование базы данных происходит из Windows приложения, а пользователи могут получить доступ к базе из веб формы и приложения для ПК. Настройки программы очень просты и понятны. Лицензия для программы пожизненная, и вам не нужно платить каждый месяц по подписке.

Ваша база данных паролей находится только под вашим контролем. Пароли шифруются по стандарту AES.

Passnote
Passnote
Passnote
Passnote
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $48.85
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПароли
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Отзывы о программе Passnote

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