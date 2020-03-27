1gram Player - легкий и удобный видеоплеер, оптимизированный для небольших ПК или ноутбуков. Приложение использует LAVFilters и позволяет воспроизводить не только такие популярные форматы, как MP4 или MOV, но и многие менее распространенные.
Позволяет проигрывать MKV, WMV и десятки других типов файлов, в том числе AVI, DIVX, FLV, VOB, RM, MTS, H.264 и многие другие. Присутствует поддержка SMI, ASS, SRT, PSB, S2K, SUB, TXT, LRC форматов субтитров и DirectWrite, имеется возможность создавать плейлисты и многое другое.
Особенности плеера:
Минималистичный графический интерфейс, который при этом вмещает в себя все необходимые функции.
Воспроизведение как видео, так и аудио файлов всех популярных форматов, включая MPG, AVI, DIVX, FLV, WMV, WAV, FLAC, MP3 и пр.
Возможность проигрывать как локальные файлы, так и видео с YouTube.
Возможность загружать контент с YouTube.
Поддержка субтитров.
Функция извлечения аудиодорожки из видео.
Просмотр подробной информации о медиа файле (MediaInfo).