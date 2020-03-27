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1gram Player для Windows

1gram Player 1.0.0.42

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Описание 1gram Player 1.0.0.42Описание   Скачать 1gram Player 1.0.0.42СКАЧАТЬ (30,72 Мб) Скриншоты 1gram Player 1.0.0.42Скриншоты (9)   Статистика 1gram Player 1.0.0.42Статистика   Отзывы о 1gram Player 1.0.0.42Отзывы (0)  
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1gram Player - легкий и удобный видеоплеер, оптимизированный для небольших ПК или ноутбуков. Приложение использует LAVFilters и позволяет воспроизводить не только такие популярные форматы, как MP4 или MOV, но и многие менее распространенные.

Позволяет проигрывать MKV, WMV и десятки других типов файлов, в том числе AVI, DIVX, FLV, VOB, RM, MTS, H.264 и многие другие. Присутствует поддержка SMI, ASS, SRT, PSB, S2K, SUB, TXT, LRC форматов субтитров и DirectWrite, имеется возможность создавать плейлисты и многое другое.

Особенности плеера:

  • Минималистичный графический интерфейс, который при этом вмещает в себя все необходимые функции.
  • Воспроизведение как видео, так и аудио файлов всех популярных форматов, включая MPG, AVI, DIVX, FLV, WMV, WAV, FLAC, MP3 и пр.
  • Возможность проигрывать как локальные файлы, так и видео с YouTube.
  • Возможность загружать контент с YouTube.
  • Поддержка субтитров.
  • Функция извлечения аудиодорожки из видео.
  • Просмотр подробной информации о медиа файле (MediaInfo).
  • И многое другое...
1gram Player
1gram Player
1gram Player
1gram Player
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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