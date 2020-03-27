1gram Player - легкий и удобный видеоплеер, оптимизированный для небольших ПК или ноутбуков. Приложение использует LAVFilters и позволяет воспроизводить не только такие популярные форматы, как MP4 или MOV, но и многие менее распространенные.

Позволяет проигрывать MKV, WMV и десятки других типов файлов, в том числе AVI, DIVX, FLV, VOB, RM, MTS, H.264 и многие другие. Присутствует поддержка SMI, ASS, SRT, PSB, S2K, SUB, TXT, LRC форматов субтитров и DirectWrite, имеется возможность создавать плейлисты и многое другое.

Особенности плеера: