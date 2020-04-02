1хGames для Android

1хGames v.1(1) на Андроид

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Описание 1хGames v.1(1) на АндроидОписание   Скачать 1хGames v.1(1) на АндроидСКАЧАТЬ (12,07 Мб) Скриншоты 1хGames v.1(1) на АндроидСкриншоты (14)   Статистика 1хGames v.1(1) на АндроидСтатистика   Отзывы о 1хGames v.1(1) на АндроидОтзывы (0)  
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Букмеккерская контора 1xbet дает возможность абсолютно каждому игроку скачать 1хGames - приложение для Андроид, которое сочетает в себе онлайн-казино и мощную игровую площадку. Мобильное приложение 1хGames быстрее, доступнее и удобнее в использовании, при этом функционал основного сайта полностью сохранен.

Всевозможные Акции, Бонусы, Программы лояльности, Лотереи, увеличенный Кешбэк, ежедневные турниры с реальными ценными призами -  все это каждый игрок найдет в данном приложении. В общем, есть где азарту разгуляться!

Размер файла: 12,07 Мб (Загрузок: 0)

Все игры разбиты на категории: Карточные, Слоты, Лестница, Кости, Лотереи, Бонусные игры, Другие. Со всеми правилами и условиями можно ознакомиться на странице отдельно взятой игры.

Среди богатого разнообразия можно выделить самые популярные:

  • BlackJack или 21 – одна из самых популярных карточных игр среди игроков
  • Lucky Wheel – колесо фортуны даст шанс получить бонусы, удвоение ставок, кешбэк и бесплатные попытки в играх 1хGames
  • Африканская рулетка - упрощенный вид классической рулетки
  • Secret case – откройте 1 из 10 сейфов и получите выигрыш

Ключевые особенности и преимущества 1хGames на Андроид:

  • Огромный выбор всевозможных азартных игр на любой вкус
  • Повышенный кэшбэк (до 5%)
  • Ежедневные акции, квесты, лотереи, турниры
  • Возможность активировать различные бонусы для игр (удвоение ставки и пр.)
  • Поддержка электронных платежных систем и банковских карт на ввод и вывод денежных средств
  • Оперативная круглосуточная техподдержка.

Примечание! Данное приложение не доступно в Google Play, поскольку Google жестко модерирует все, что имеет отношение к азартным играм.

Чтобы скачать 1хGames и установить на телефон, необходимо снять ограничение на установку приложений из сторонних источников. Сделать это можно в настройках безопасности вашего устройства.

1хGames
1хGames
1хGames
1хGames
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОнлайн клиенты - Карточные
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Отзывы о программе 1хGames

Admin

Отзывов о программе 1хGames v.1(1) на Андроид пока нет, можете добавить...

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