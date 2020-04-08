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Mix Poster Одноклассники для Windows

Mix Poster Одноклассники 2.0.2.0

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Описание Mix Poster Одноклассники 2.0.2.0Описание   Скачать Mix Poster Одноклассники 2.0.2.0СКАЧАТЬ (48,51 Мб) Скриншоты Mix Poster Одноклассники 2.0.2.0Скриншоты (7)   Статистика Mix Poster Одноклассники 2.0.2.0Статистика   Отзывы о Mix Poster Одноклассники 2.0.2.0Отзывы (0)  
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Mix Poster Одноклассники - приложение, которое позволяет делиться интересными материалами на стенах своих групп, взамен на Классы и новых подписчиков.

Присутствует возможность делать отложенный постинг, искать посты с высокой конверсией, быстро менять аккаунт и профиль стены, создавать уникальные посты из существующих файлов, публиковать файлы из Dropbox и т.п.

Возможности приложения Mix Poster:

  • Профили копирования «откуда-куда»
  • Форма быстрой смены пользователей
  • Загрузка постов из страниц / групп текущего пользователя Вконтакте
  • Загрузка постов из страниц / групп текущего пользователя Facebook
  • Поиск и сортировка результатов загрузки
  • Предпросмотр оригинала страницы / файлов
  • Редактор текста / файлов
  • Менеджер редактирования выбранных записей
  • Импорт из папки
  • Водяной знак и подпись на изображении
  • Автозамена текста / ссылок / хештегов
  • Макросы генерации уникального контента
  • Сохранение выбранных постов в избранное
  • Автосохранение / восстановление сеанса работы
  • Менеджер загрузки файлов / ссылок из Интернет
  • Менеджер загрузки видео ВКонтакте
  • Запланированная отправка постов на любой период времени
  • Поддержка работы через прокси
  • Смена стандартного Standalone-приложения
  • Работа в несколько потоков / задач
  • Загрузка постов из общедоступных страниц / групп Вконтакте
  • Менеджер копирования профилей «откуда-куда»
  • Автопостинг с ожиданием новых записей
  • Безлимитная отправка постов
Что нового в Mix Poster Одноклассники 2.0.2.0?
  • Оптимизация интерфейса
  • Настройки параметров хранятся в корне папки программы
  • Улучшена скорость загрузки видео и редактора файлов
  • Исправлены ошибки
Mix Poster Одноклассники
Mix Poster Одноклассники
Mix Poster Одноклассники
Mix Poster Одноклассники
Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, форумы
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Отзывы о программе Mix Poster Одноклассники

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