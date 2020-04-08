Mix Poster Facebook - приложение, с помощью которого можно быстро и легко размещать вирусный контент на стенах групп и бизнес-страниц, получать лайки и новых фанов.

Программа будет полезна для предпринимателей, занимающихся продажами и развитием своих страниц в социальной сети Facebook.

Возможности приложения Mix Poster: