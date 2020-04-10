Три кота. Развивающие игры - обучающее детское приложение, основанное на мультипликационном телесериале «Три кота», где главными героями являются забавные котята Коржик, Компот и Карамелька.

Включает в себя более 25 увлекательных веселых игр, ориентированных на детей от 2 до 8 лет, благодаря которым ребенок сможет развивать различные навыки и творческий потенциал. Присутствуют головоломки, математические игры, игры развивающие визуальное восприятие, мозаики, игры для развития зрительной памяти, лабиринты, слова и буквы и многое другое.

Веселые приключения котят способствуют социальному и эмоциональному развитию детей, делая особый акцент на дружбу и семью, а также поощряют детей в первую очередь хорошо подумать, перед тем как что-то сделать.

Особенности игры: