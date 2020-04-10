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Три кота. Развивающие игры для Android

Три кота. Развивающие игры 3.9 для Android

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Описание Три кота. Развивающие игры 3.9 для AndroidОписание   Скачать Три кота. Развивающие игры 3.9 для AndroidСКАЧАТЬ (30,62 Мб) Скриншоты Три кота. Развивающие игры 3.9 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Три кота. Развивающие игры 3.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Три кота. Развивающие игры 3.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Три кота. Развивающие игры - обучающее детское приложение, основанное на мультипликационном телесериале «Три кота», где главными героями являются забавные котята Коржик, Компот и Карамелька.

Включает в себя более 25 увлекательных веселых игр, ориентированных на детей от 2 до 8 лет, благодаря которым ребенок сможет развивать различные навыки и творческий потенциал. Присутствуют головоломки, математические игры, игры развивающие визуальное восприятие, мозаики, игры для развития зрительной памяти, лабиринты, слова и буквы и многое другое.

Веселые приключения котят способствуют социальному и эмоциональному развитию детей, делая особый акцент на дружбу и семью, а также поощряют детей в первую очередь хорошо подумать, перед тем как что-то сделать.

Особенности игры:

  • 20 образовательных и интерактивных игр
  • Невероятные конструкции и персонажи
  • Анимация и веселые звуковые эффекты
  • Простой и интуитивно понятный для детей интерфейс
  • Стимулирует воображение и творчество
  • Стимулирует мелкую моторику
Три кота. Развивающие игры
Три кота. Развивающие игры
Три кота. Развивающие игры
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
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Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Телефония, GSM
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Отзывы о программе Три кота. Развивающие игры

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