Ghostery Midnight - утилита для ПК под управлением ОС Windows, благодаря которому можно блокировать раздражающую рекламу и отслеживающие трекеры, оказывающие влияние на время загрузки веб-стараниц. Также присутствует встроенный VPN-сервис для анонимизации и шифрования онлайн-активности пользователя, позволяющий выбрать один из шести доступных серверов. Данная программа умеет работать с различными браузерами и другими приложениями, использующими подключение к сети Интернет.

Присутствует возможность просматривать все программы, которые подключаются к Интернету, просматривать и блокировать трекеры, блокировать рекламное ПО различных служб и почтовых клиентов, включая Spotify и Outlook. Приложение по умолчанию распознает более 4500 трекеров, причем его база ежедневно обновляется.

Хотя утилита не может заблокировать все рекламные объявления, не стоит забывать, что он все еще находится в стадии бета-тестирования. В целом, Ghostery Midnight имеет потенциал стать полноценным набором средств безопасности, который обеспечивает защиту от слежки, навязчивой рекламы и позволяет безопасно сёрфить в сети Интернет.