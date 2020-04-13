Ghostery Midnight для Windows

Ghostery Midnight 1.1.0 Beta

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Описание Ghostery Midnight 1.1.0 BetaОписание   Скачать Ghostery Midnight 1.1.0 BetaСКАЧАТЬ (70,76 Мб) Скриншоты Ghostery Midnight 1.1.0 BetaСкриншоты (4)   Статистика Ghostery Midnight 1.1.0 BetaСтатистика   Отзывы о Ghostery Midnight 1.1.0 BetaОтзывы (0)  
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Ghostery Midnight - утилита для ПК под управлением ОС Windows, благодаря которому можно блокировать раздражающую рекламу и отслеживающие трекеры, оказывающие влияние на время загрузки веб-стараниц. Также присутствует встроенный VPN-сервис для анонимизации и шифрования онлайн-активности пользователя, позволяющий выбрать один из шести доступных серверов. Данная программа умеет работать с различными браузерами и другими приложениями, использующими подключение к сети Интернет.

Присутствует возможность просматривать все программы, которые подключаются к Интернету, просматривать и блокировать трекеры, блокировать рекламное ПО различных служб и почтовых клиентов, включая Spotify и Outlook. Приложение по умолчанию распознает более 4500 трекеров, причем его база ежедневно обновляется.

Хотя утилита не может заблокировать все рекламные объявления, не стоит забывать, что он все еще находится в стадии бета-тестирования. В целом, Ghostery Midnight имеет потенциал стать полноценным набором средств безопасности, который обеспечивает защиту от слежки, навязчивой рекламы и позволяет безопасно сёрфить в сети Интернет.

Ghostery Midnight
Ghostery Midnight
Ghostery Midnight
Ghostery Midnight
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $14.00/месяц
Ограничение в работе программы7 дней
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлокировка рекламы - Мониторинг, Анализ
ТОП-сегодня раздела "Блокировка рекламы"
 

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