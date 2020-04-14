Hangouts Meet для Android

Hangouts Meet 40.0.304480663 для Android

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Описание Hangouts Meet 40.0.304480663 для AndroidОписание   Скачать Hangouts Meet 40.0.304480663 для AndroidСКАЧАТЬ (11,65 Мб) Скриншоты Hangouts Meet 40.0.304480663 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Hangouts Meet 40.0.304480663 для AndroidСтатистика   Отзывы о Hangouts Meet 40.0.304480663 для AndroidОтзывы (0)  
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Hangouts Meet - простой и удобный инструмент от Google для проведения видеовстреч в высоком качестве, благодаря которому можно общаться и организовывать совместную работу с коллегами и партнерами, где бы вы ни находились.

Доступны групповые конференции в HD-качестве (до 250 участников), присутствуют субтитры в режиме реального времени на основе технологии распознавания речи Google, интеграция с календарем и многое другое.

Основные возможности:

  • Видеовстречи в HD-качестве (до 250 участников).
  • Субтитры в режиме реального времени на основе технологии распознавания речи Google.
  • Удобный доступ по ссылке – как с компьютера, так и с мобильного устройства.
  • Возможность присоединиться к разговору с помощью телефона: каждой видеовстрече присваивается международный номер, по которому можно позвонить.
  • Интеграция с Календарем: планируйте встречи, просматривайте повестку мероприятия и прикрепленные к нему файлы, не выходя из видеовстречи Meet.
Hangouts Meet
Hangouts Meet
Hangouts Meet
Hangouts Meet
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТелефония, GSM
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Отзывы о программе Hangouts Meet

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