SpyShelter Silent Anti-Keylogger - приложение для защиты от различных видов шпионских программ и кейлоггеров.

SpyShelter Silent постоянно мониторит активность клавиатуры, и при вводе текста, автоматически шифрует его, защищая от перехвата вредоносными программами для записи в журнал регистрации клавиатуры.

С помощью программы можно безопасно осуществлять банковские операции, писать электронные письма или общаться с друзьями. Приложение постоянно работает в фоновом режиме, обеспечивая вашу безопасность - и даже если у вас в системе работает кейлоггер, он будет получать только бессмысленный набор случайного текста.

Каждое нажатие клавиши шифруется на уровне ядра Windows и отправляется по безопасному туннелю только в то приложение, с которым в данный момент работает клавиатура. SpyShelter Silent блокирует другие приложения от перехвата этих зашифрованных нажатий клавиш.