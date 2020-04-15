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SpyShelter Silent Anti-Keylogger для Windows

SpyShelter Silent Anti-Keylogger 12.1.0.0

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Описание SpyShelter Silent Anti-Keylogger 12.1.0.0Описание   Скачать SpyShelter Silent Anti-Keylogger 12.1.0.0СКАЧАТЬ (9,13 Мб) Скриншоты SpyShelter Silent Anti-Keylogger 12.1.0.0Скриншоты (4)   Статистика SpyShelter Silent Anti-Keylogger 12.1.0.0Статистика   Отзывы о SpyShelter Silent Anti-Keylogger 12.1.0.0Отзывы (0)  
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SpyShelter Silent Anti-Keylogger - приложение для защиты от различных видов шпионских программ и кейлоггеров.

SpyShelter Silent постоянно мониторит активность клавиатуры, и при вводе текста, автоматически шифрует его, защищая от перехвата вредоносными программами для записи в журнал регистрации клавиатуры.

С помощью программы можно безопасно осуществлять банковские операции, писать электронные письма или общаться с друзьями. Приложение постоянно работает в фоновом режиме, обеспечивая вашу безопасность - и даже если у вас в системе работает кейлоггер, он будет получать только бессмысленный набор случайного текста.

Каждое нажатие клавиши шифруется на уровне ядра Windows и отправляется по безопасному туннелю только в то приложение, с которым в данный момент работает клавиатура. SpyShelter Silent блокирует другие приложения от перехвата этих зашифрованных нажатий клавиш.

SpyShelter Silent Anti-Keylogger
SpyShelter Silent Anti-Keylogger
SpyShelter Silent Anti-Keylogger
SpyShelter Silent Anti-Keylogger
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 19€
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтишпионы
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Отзывы о программе SpyShelter Silent Anti-Keylogger

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