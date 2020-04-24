Avira Home Guard для Windows

Avira Home Guard 1.1.11.776

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Описание Avira Home Guard 1.1.11.776Описание   Скачать Avira Home Guard 1.1.11.776СКАЧАТЬ (6,19 Мб) Скриншоты Avira Home Guard 1.1.11.776Скриншоты (1)   Статистика Avira Home Guard 1.1.11.776Статистика   Отзывы о Avira Home Guard 1.1.11.776Отзывы (0)  
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Avira Home Guard - простой в использовании инструмент от компании Avira, который сканирует все устройства подключенные к домашней сети (в том числе ноутбуки, смартфоны, роутеры, умные телевизоры, устройства для Интернета вещей и пр.) на наличие разнообразных уязвимостей.

Приложение сканирует домашнюю сеть Wi-Fi и обнаруживает каждое подключенное устройство, обнаруживает различные уязвимости (например незащищенные порты и т.п.), а также позволяет тестировать скорость домашней сети Wi-Fi.

Кроме этого программа отображает разнообразную полезную информацию, в том числе категорию и имя подключенных устройств, их IP- и MAC-адрес, модель и разработчик, после чего каждое устройство проверяется на наличие уязвимостей.

Основные возможности Avira Home Guard:

  • Автоматическое сканирование устройств подключённых к сети и проверка их на наличие уязвимостей.
  • Выявления уязвимостей устройств "интернета вещей".
  • Создание карты сети Wi-Fi.
  • Обнаружение несанкционированных подключений к домашней сети.
  • Автоопределение типа устройств и сканирование сетевых портов.
  • Просмотр IP- и MAC-адреса устройств.
  • Определение имени подключенного устройства, его модели и разработчика.
  • Возможность тестировать скорость домашней сети Wi-Fi.
Avira Home Guard
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

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Отзывы о программе Avira Home Guard

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