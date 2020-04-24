Avira Home Guard - простой в использовании инструмент от компании Avira, который сканирует все устройства подключенные к домашней сети (в том числе ноутбуки, смартфоны, роутеры, умные телевизоры, устройства для Интернета вещей и пр.) на наличие разнообразных уязвимостей.
Приложение сканирует домашнюю сеть Wi-Fi и обнаруживает каждое подключенное устройство, обнаруживает различные уязвимости (например незащищенные порты и т.п.), а также позволяет тестировать скорость домашней сети Wi-Fi.
Кроме этого программа отображает разнообразную полезную информацию, в том числе категорию и имя подключенных устройств, их IP- и MAC-адрес, модель и разработчик, после чего каждое устройство проверяется на наличие уязвимостей.
Основные возможности Avira Home Guard:
- Автоматическое сканирование устройств подключённых к сети и проверка их на наличие уязвимостей.
- Выявления уязвимостей устройств "интернета вещей".
- Создание карты сети Wi-Fi.
- Обнаружение несанкционированных подключений к домашней сети.
- Автоопределение типа устройств и сканирование сетевых портов.
- Просмотр IP- и MAC-адреса устройств.
- Определение имени подключенного устройства, его модели и разработчика.
- Возможность тестировать скорость домашней сети Wi-Fi.