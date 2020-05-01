Threads для Android

Threads 139.0.0.35.121 для Android

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Описание Threads 139.0.0.35.121 для AndroidОписание   Скачать Threads 139.0.0.35.121 для AndroidСКАЧАТЬ (18,07 Мб) Скриншоты Threads 139.0.0.35.121 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Threads 139.0.0.35.121 для AndroidСтатистика   Отзывы о Threads 139.0.0.35.121 для AndroidОтзывы (0)  
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Threads - удобное приложение от Instagram для общения с самыми близкими друзьями, с помощью которого можно быстро делиться фото, видео, статусами и историями с людьми, входящими в ваш список близких друзей.

Присутствует возможность создавать и редактировать списки пользователей, которым будет доступен ваш контент, быстро делиться фото и видео с друзьями, изменять свой статус и т.д.

Ключевые функции Threads:

  • Возможность создавать фото или видео без фильтров, а потом отправить друзьям.
  • Входящие сообщения от "лучших друзей".
  • Возможность открыть групповой чат.
  • Редактирование статуса.
  • Возможность ограничить круг пользователей, которые увидят ваши Stories.

 

Threads
Threads
Threads
Threads
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 17
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
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Отзывы о программе Threads

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