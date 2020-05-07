SharpApp для Windows

SharpApp 0.33.0

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Описание SharpApp 0.33.0Описание   Скачать SharpApp 0.33.0СКАЧАТЬ (49 Кб) Скриншоты SharpApp 0.33.0Скриншоты (4)   Статистика SharpApp 0.33.0Статистика   Отзывы о SharpApp 0.33.0Отзывы (0)  
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SharpApp - портативная утилита для отключения функций телеметрии в Windows 10, удаления предустановленных приложений, установки пакетов программного обеспечения и автоматизации задач операционной системы с помощью встроенных сценариев PowerShell.

Ключевые особенности Sharp App

  • Наличие шаблонов конфиденциальности для начинающих, продвинутых и профессионалов.
  • Используются встроенные сценарии Powershell.
  • Удаление предустановленных приложений Windows 10.
  • Блокирование IP-адресов серверов телеметрии.
  • Набор популярных файлов скриптов.
  • Поддержка сервиса Ninite, который позволяет загружать и устанавливать более 70 популярных приложений для Windows.
  • Маленький размер.
  • Не требуется установка.
SharpApp
SharpApp
SharpApp
SharpApp
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе SharpApp

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